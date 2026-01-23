Gebze'de Atık Plastik Deposunda Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gebze'de Atık Plastik Deposunda Yangın

23.01.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde atık plastik deposunda yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde atık plastik deposunda yangın çıktı. Ekipler, depodaki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Pelitli Mahallesi 4464 Sokak'taki atık plastik deposunda çıktı. Depodan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca, çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri destek olarak adrese yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin, depodaki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Güvenlik, İtfaiye, Plastik, Kocaeli, Güncel, Gebze, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de Atık Plastik Deposunda Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getirdi Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getirdi
TBMM’den geçti En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu TBMM'den geçti! En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin: Arktik’in keşfini her halükarda sürdüreceğiz
Putin: Arktik'in keşfini her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
20:10
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 22:06:48. #7.11#
SON DAKİKA: Gebze'de Atık Plastik Deposunda Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.