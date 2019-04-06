Son Dakika Haberleri: Gebze'de Öğrencisinin Öldürdüğü Öğretmen Sason'da Anıldı

Gebze'de Öğrencisinin Öldürdüğü Öğretmen Sason'da Anıldı

52 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Necmeddin Kuyucu, Batman'ın Sason ilçesindeki meslektaşları tarafından anıldı.

Gebze'de Öğrencisinin Öldürdüğü Öğretmen Sason'da Anıldı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Necmeddin Kuyucu, Batman'ın Sason ilçesindeki meslektaşları tarafından anıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde görev yapan öğretmenler, Gebze'de 2 Nisan günü öğrencisi tarafından okuldaki odasında bıçaklanarak öldürülen Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu için bir araya geldi. İlçe merkezinde köy okullarından görevli öğretmenler, adına basın açıklamasını yapan Sason Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Selahattin Özkan, çocukları şiddete sevk eden filmlerin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Özkan, "Biz gelecek nesillerin emanet edildiği, ve cumhuriyeti yükseltecek olan gençleri topluma, hayata hazırlayan öğretmenler olarak, sevgiden yanayız. Biz şiddetin karşısında gülle bekleyen, topluma sevgi tohumları ekmeye çalışan eğitimciler olarak diyoruz ki, 'Necmeddin hocamız ölümsüzdür'. Çünkü Necmeddin hocalar maddeye bağlı bedenler değil maneviyata bağlı fikirlerdir. Hiçbir şiddet vakası sevgiden iyilikten yana olan fikirlerimizi değiştiremeyecektir. Biz canımız avucumuzda da olsa; iyiyi, doğruyu, ve güzeli öğretmeye devam edeceğiz" dedi. 

FOTOĞARFLI - Sason

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:29 Kaynak: DHA

Gebze, Sason, Güncel
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