Gebze TEM Kuzey yan yollar asfalt serimi yapılıyor - Son Dakika

Gebze TEM Kuzey yan yollar asfalt serimi yapılıyor
30.04.2021 14:53
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi projesi dahilindeki Kuzey yan yollarda asfalt serimi yapıyor.
Kocaeli'nin her ilçesinde olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze bölgesinde de yoğun bir şekilde yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçesi için büyük öneme sahip olan TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi projesi dahilinde binder tabakası asfalt serimi yapılıyor.
KUZEY YAN YOLLARDA ASFALT SERİMİ
Büyükşehir ekipleri, çalışma çerçevesinde alt yapı işlerini bitirdiği Tembelova Kol1'de binder tabaka asfalt serimi gerçekleştiriyor. TEM Kuzey yan yollarda hummalı bir şekilde çalışan ekipler, bölgedeki diğer ilçelerde de yol yapım ve onarım anlamındaki faaliyetlerine devam ediyor.
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