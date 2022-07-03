Gece vakti drift yapan sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Gece vakti drift yapan sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı

03.07.2022 09:48

Gece vakti drift yapan sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı Bursa'da gece saatlerinde otomobiliyle drift atarak eğlenen sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı.

Gece vakti drift yapan sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı

BURSA - Bursa'da gece saatlerinde otomobiliyle drift atarak eğlenen sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı. Otomobilin drift atma anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş Şahin marka otomobille sokağa gelen bir sürücü, gece saatlerinde drift yapmaya başladı. Otomobilin yaptığı gürültü nedeniyle mahalle sakinleri ayağa kalkarken, sürücü uyarılara aldırmadan drift yapmaya devam etti. Bir süre drift atan sürücü, tepkiler üzerine sokaktan ayrıldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'de drift yapan sürücüye 13 bin lira ceza Büyükçekmece'de drift yapan sürücüye 13 bin lira ceza Büyükçekmece'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 13 bin 198 lira ceza Büyükçekmece'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 13 bin 198 lira ceza
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece vakti drift yapan sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 10:26:39. #1.12#
SON DAKİKA: Gece vakti drift yapan sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement