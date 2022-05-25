Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu

25.05.2022 18:17

Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içerisinde kimse bulunmayan bir gecekonduda yangın çıktı.

Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içerisinde kimse bulunmayan bir gecekonduda yangın çıktı. Gecekonduyu saran alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Gümüşpala Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ve yabancı uyruklu şahısların ikamet ettiği gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, gecekondu bir anda alev topuna döndü. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Gecekonduda yaşayan yabancı uyruklu ailenin ise yangın sırasında içeride olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu
Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu
Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu
Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu
Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu
Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu
Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu
Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu
Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu
Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu
Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gecekondu, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu - Son Dakika


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