Geçen sene selin yaşandığı Bozkurt'ta dere yataklarında su seviyesi yükseldi - Son Dakika
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Geçen sene selin yaşandığı Bozkurt'ta dere yataklarında su seviyesi yükseldi

27.06.2022 10:27

Geçen sene sel afetinin yaşadığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış neticesinde dere yataklarında ve Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi.

Geçen sene sel afetinin yaşadığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış neticesinde dere yataklarında ve Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi.

11 Ağustos 2021'de sel felaketinin yaşandığı ve onlarca vatandaşın yaşamını kaybettiği Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışların neticesinde dere yataklarında ve Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Yaşanacak ihtimal olumsuzluk ve can kaybına karşı Kastamonu Valiliği ve tüm kurumlar teyakkuz halinde.

(İbrahim Şahin Demir - Özgür Kaya - İHA)

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Bozkurt, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geçen sene selin yaşandığı Bozkurt'ta dere yataklarında su seviyesi yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geçen sene selin yaşandığı Bozkurt'ta dere yataklarında su seviyesi yükseldi - Son Dakika
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