Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
10 dakika önce
Adıyaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Adıyaman
'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Adıyaman'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman Merkez
: Süleyman Kılınç Kahta
: Engin Akel Gerger
: Erkan Aksoy Samsat
: Halil Fırat Sincik
: Mehmet Korkut Çelikhan
: Mustafa Bulut Gölbaşı
: Yusuf Özdemir Besni
: Eyyüp Mehmet Emre Tut
: Ercan Öncebe
Cumhuriyet Halk Partisi
Gölbaşı: İskender Yıldırım
Besni: Vakkas Açar
Tut: Mehmet Kılıç
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman Merkez : Rıfat Erdem
Kahta: Siraç Aslan
Samsat: Sadık Öztürk
Sincik: Ahmet Genciz
Çelikhan: Abdurrahman Yaylagül
İYİ Parti
Adıyaman Merkez: Abdulkadir Kırmızı
Saadet Partisi
Adıyaman Merkez: Ahmet Faruk Ünsal
Kahta: İbrahim Yusuf Turanlı
Gölbaşı: Yusuf Yalanız
Çelikhan: Mehmet Bora
Besni: Reşit Alkan
Gerger: Zeynal Aslan
Samsat: Hayrettin Kuştepe
Sincik: Hasari Altıntel
Tut: Mustafa Akar
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:13 Kaynak: AA
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