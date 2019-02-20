Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Eskişehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Eskişehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Eskişehir'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Burhan Sakallı (Cumhur İttifakı)



Tepebaşı: Hasan Tuç



Odunpazarı: Volkan Doğan



Alpu: Rafet Demirtaş



Sarıcakaya: Hüseyin Çam



İnönü: Kadir Bozkurt



Günyüzü: Menderes Durgut



Mihalgazi: Zeynep Akgün



Mahmudiye: Mustafa Arslan



Sivrihisar: Hamid Yüzügüllü



Beylikova: Özkan Alp



Seyitgazi: Hasan Kalın



Han: Vedat Çeliker



Cumhuriyet Halk Partisi



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Yılmaz Büyükerşen (Millet İttifakı)



Tepebaşı: Ahmet Ataç



Odunpazarı: Kazım Kurt



Han: Erdal Şanlı



Mahmudiye: İshak Gündoğan



Alpu: Gürbüz Güller



Seyitgazi: Uğur Tepe



Beylikova: Tolga Savaş



Çifteler: Zehra Konakçı



İnönü: İsmail Karaköse



Sarıcakaya: Şafak Atay



Mihalgazi: Bülent Durna



Milliyetçi Hareket Partisi



Çifteler: Kadir Bıyık (Cumhur İttifakı)



Mihalıççık: Ali Yörük (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti



Odunpazarı: Salih Karabacak



Mihalıççık: Serdar Ulucan (Millet İttifakı)



Sivrihisar: Hüseyin Cantaş (Millet İttifakı)



Saadet Partisi



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Levent Baştürk



Tepebaşı: İsmail Satekin



Odunpazarı: İbrahim Halil Büyükeren



Alpu: Ali Ulvi Büyükkıdan



Beylikova: Sercan Gözegir



Çifteler: Hamdi Tabanlı



Günyüzü: Yücel İpek



Han: Sezer Özçesoy



İnönü: Zeliha Çuhadaroğlu



Mahmudiye: Nihat Yılmaz



Mihalgazi: Mehmet Bekar



Mihalıççık: Murat Kavak



Sarıcakaya: Suat Diri



Seyitgazi: Turgay Koçyiğit



Sivrihisar: İdris Kaçar



Büyük Birlik Partisi



Günyüzü: Üstün Ünlü



Mahmudiye: Hatice Çelik İlközen



Sivrihisar: Mehmet Çini



Mihalgazi: Yusuf Sakarya



Han: Ertuğrul Kıvanç Koç



Beylikova: Ali Fuat Doğru



Seyitgazi: Fuat Gündüz



Sarıcakaya: Savaş Özbek



Demokrat Parti



Tepebaşı: Şükrü Ketenci



Odunpazarı: Serdar Demirhan



Sivrihisar: Habil Dökmeci



Alpu: Feride Bakşır



Mahmudiye: Fazıl Yıldırım



İnönü: Hasan Hüseyin Kaya



Demokratik Sol Parti



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Dilara Tambova



Tepebaşı: Erdal Ersoy



Odunpazarı: Fatih Altaş



Alpu: Salih Güven



Çifteler: Sevilay Alçı



İnönü: Engin Çamoğlu



Mahmudiye: Barış Özkartal



Mihalgazi: Atilla Yalçın Yetişenel



Sarıcakaya: Kazım Kayar



Seyitgazi: Erhan Ersoy



Sivrihisar: Mustafa Somuncu



Bağımsız Türkiye Partisi



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Ağırdil



Tepebaşı: Mustafa Çobanoğlu



Odunpazarı: Celal Öz



Seyitgazi: Mehmet Bural



Alpu: Emine Kufacı



Beylikova: Ahmet Demir



Çifteler: Tayyibe Demet Pulcu



Han: Yücel Özbek



Günyüzü: Cemal Akdemir



Mahmudiye: Gülbin Arslan



Mihalıççık: Beyza Garaçoğlu



Sivrihisar: Abdurrahman İbiş



Mihalgazi: Seda Ağırdil



Sarıcakaya: Demet Çobanoğlu



İnönü: Alhan Oral



Vatan Partisi



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Raif Eşkinat



Tepebaşı: Temel Aras



Odunpazarı: Mustafa Erdönmez



Alpu: Yavuz Mansur Akyol



Beylikova: Cengiz Çatıcı



Çifteler: Mesut Tuna



Günyüzü: Selahattin Öter



Han: Demet Uğur Yetkin



İnönü: İbrahim Aydoğan



Mahmudiye: Hüseyin Günhan



Mihalgazi: Sedat Sümbül



Mihalıççık: Mehmet Süzen



Sarıcakaya: Erdoğan Fıratlı



Seyitgazi: Meserret Doğan



Sivrihisar: Ahmet Karatepe



Türkiye Komünist Partisi



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Fatih Beyaztaş

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