Geçmediği otoyoldan traktörüne ceza gelince tedirgin oldu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde yaşayan Yüksel Ünlü (55), 03 LS 917 plakalı traktörüne İstanbul Sultanbeyli 'deki gişelerde 3 sefer geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 46,25 TL'lik ceza tutanağı gelince şaşırdı. Traktörüyle köyün dışına kadar zor çıktığını belirten Ünlü, "Şu traktör 600 kilometre gider mi hiç? Birisi aracına sahte plaka takarak geçtiyse, bu plakada benim traktörümdeki plakaysa ve bu adam yine suça karışırsa ben ne yapacağım?" diyerek, tedirgin olduğunu söyledi.

Kızılören ilçesine bağlı Ekinova köyünde oturan Yüksel Ünlü'ye ait 03 LS 917 plakalı traktöre, geçen yıl 26 Ağustos, 7 Ekim ve 28 Ekim tarihlerinde İstanbul- Ankara kara yolunun Sultanbeyli geçiş noktalarında ihlal yaptığı gerekçesiyle toplam 46,25 TL'lik ceza tutanağı geldi. Yüksel Ünlü, bu tutanağa itiraz ederek ödeme yapmazken, ceza tutanağında yer alan 3 geçiş ihlalini görünce tedirgin oldu. Yüksel Ünlü, kendi plakasının başka araç tarafından kullanıldığından şüphe ettiğini, böyle bir durum karşısında plakasını kullanan varsa yeni suçlar işlemesinden tedirgin olduğunu söyledi.