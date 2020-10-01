Geçmediği otoyoldan traktörüne ceza gelince tedirgin oldu - Son Dakika

Geçmediği otoyoldan traktörüne ceza gelince tedirgin oldu

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde yaşayan Yüksel Ünlü (55), 03 LS 917 plakalı traktörüne İstanbul Sultanbeyli'deki gişelerde 3 sefer geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 46,25 TL'lik ceza tutanağı gelince şaşırdı.

Geçmediği otoyoldan traktörüne ceza gelince tedirgin oldu, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde yaşayan Yüksel Ünlü (55), 03 LS 917 plakalı traktörüne İstanbul Sultanbeyli'deki gişelerde 3 sefer geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 46,25 TL'lik ceza tutanağı gelince şaşırdı. Traktörüyle köyün dışına kadar zor çıktığını belirten Ünlü, "Şu traktör 600 kilometre gider mi hiç? Birisi aracına sahte plaka takarak geçtiyse, bu plakada benim traktörümdeki plakaysa ve bu adam yine suça karışırsa ben ne yapacağım?" diyerek, tedirgin olduğunu söyledi.

Kızılören ilçesine bağlı Ekinova köyünde oturan Yüksel Ünlü'ye ait 03 LS 917 plakalı traktöre, geçen yıl 26 Ağustos, 7 Ekim ve 28 Ekim tarihlerinde İstanbul- Ankara kara yolunun Sultanbeyli geçiş noktalarında ihlal yaptığı gerekçesiyle toplam 46,25 TL'lik ceza tutanağı geldi. Yüksel Ünlü, bu tutanağa itiraz ederek ödeme yapmazken, ceza tutanağında yer alan 3 geçiş ihlalini görünce tedirgin oldu. Yüksel Ünlü, kendi plakasının başka araç tarafından kullanıldığından şüphe ettiğini, böyle bir durum karşısında plakasını kullanan varsa yeni suçlar işlemesinden tedirgin olduğunu söyledi.

'İSTANBUL'A ÖMRÜMDE BİR DEFA GİTTİM'Yüksel Ünlü, "Ben bu traktörü 2006 yılında aldım. Aldığımdan bu yana köyden Sandıklı'ya 2 ya da 3 defa gitmişimdir. O da bakım ve tamirat için. İstanbul'a ise ben ömrümde 1 defa gittim. Şimdi çıkarsalar beni İstanbul'u nerede olduğunu bilemem. Bulamam da yani. Ama benim traktörüme Sultanbeyli gişelerinden geçmişim diye 3 defa ceza geldi. Ben bu işi anlayamadım. Şu traktör 600 kilometre gider mi hiç? Birisi aracına sahte plaka takarak geçtiyse, bu plaka da benim traktörümdeki plakaysa ve bu adam yine suça karışırsa ben ne yapacağım? Beni tedirgin eden benim plakayı kullanan birisi varsa bu adam hırsızlık yapar, adam öldürürse sonuçta ceza benim plakaya gelecek. Ben o zaman çok zor durumda kalacağım" dedi.

- Afyonkarahisar
Geçmediği otoyoldan traktörüne ceza gelince tedirgin oldu
Geçmediği otoyoldan traktörüne ceza gelince tedirgin oldu
Geçmediği otoyoldan traktörüne ceza gelince tedirgin oldu
Geçmediği otoyoldan traktörüne ceza gelince tedirgin oldu

Sultanbeyli, Türk Lirası, Kızılören, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geçmediği otoyoldan traktörüne ceza gelince tedirgin oldu - Son Dakika

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