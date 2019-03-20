Son Dakika Haberleri: Geçmişten Günümüze Arsin'in Tarihi, Kültürel ve Doğal Hazineleri"

Geçmişten Günümüze Arsin'in Tarihi, Kültürel ve Doğal Hazineleri"

1 saat önce

"Geçmişten Günümüze Arsin'in Tarihi, Kültürel ve Doğal Hazineleri" konulu tanıtım etkinliği ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Geçmişten Günümüze Arsin'in Tarihi, Kültürel ve Doğal Hazineleri
"Geçmişten Günümüze Arsin'in Tarihi, Kültürel ve Doğal Hazineleri" konulu tanıtım etkinliği ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Arsin Belediyesi, Arsin Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, ilçe adına hazırlanan projenin önemine değindi.

Şehirlerin kimlikleri ve ruhlarının tarihlerinde saklı olduğuna ifade eden Vali Ustaoğlu, "Tarihi eserler insan nefesi ile ayakta tutulur. Bizler de bu kapsamda şehrimizin en ücra köşesindeki tarihi eserlerimize sahip çıkmak, onları gün yüzüne çıkararak gelecek kuşaklara aktarmak adına her türlü çalışmaları yapmaktayız. İnşallah 2019 yılında da turizm açısından güzel işler yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeyi destekleyenlere teşekkür belgesi verildi.

Etkinliğe, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Arsin Kaymakamı Yakup Güven, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Arsin, Güncel
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