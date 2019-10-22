Son Dakika Haberleri: Gediz'de amatör spor kulüplerine maddi destek
Son Dakika Güncel Gediz'de amatör spor kulüplerine maddi destek

Gediz'de amatör spor kulüplerine maddi destek

57 dakika önce

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, amatör spor kulüplerine maddi destekte bulundu.

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Gediz'de faaliyet gösteren Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik Kulübü, Muhipler Fatih Spor Kulübü, Gediz Dayınlar Spor Kulübü ve Gediz Gücüspor kulüpleri başkanları ile bir araya gelen Başkan Akçadurak ve belediye meclis üyeleri, kulüp başkanlarına maddi destekte bulundu.


Göreve geldikleri günden bugüne kadar amatör spora ve sporcuya her zaman destek olma gayreti ve çabası içerisinde olduklarını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gediz Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde amatör sporun ve amatör spor kulüplerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Amatör spor kulüplerinin pek çok şeye ihtiyacı var.


Sahalarımızın ve spor tesislerimizin bakımlarını da rutin olarak yapıyoruz. Size daha çok destek vermek, yanınızda olmak sizlerin imkanlarını daha çok artırmayı gönülden istiyor ve bunun için elimizden geleni önümüzdeki süreçte yapmaya çalışacağız. Hepinize saygılar sunuyor başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
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