Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı

23.05.2022 19:29
Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Demirel Caddesi eski kaymakamlık binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet C. idaresindeki 43 KP 064 plakalı araç, dönüş yapmak istediği sırada Abdullah Çeliker idaresindeki 43 AAJ 737 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen Abdullah Çeliker yaralandı. Motorda yolcu olarak bulunan İbrahim Tavan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı Kütahya'da saniye saniye kaza anları Kütahya'da saniye saniye kaza anları
Kaynak: İHA

Kütahya, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 19:35:18. #1.13#
SON DAKİKA: Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement