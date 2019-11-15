Son Dakika Haberleri: Gediz Elektrik Basketbol Takımı, lösemili çocuklar için maske takarak farkındalık oluşturdu
Son Dakika Spor Gediz Elektrik Basketbol Takımı, lösemili çocuklar için maske takarak farkındalık oluşturdu - Son Dakika Spor

Gediz Elektrik Basketbol Takımı, lösemili çocuklar için maske takarak farkındalık oluşturdu

6 saat önce

Gediz Elektrik Basketbol Takımı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında kurumlar arası basketbol liginde maskelerini takarak lösemi konusunda farkındalık oluşturmak için sahaya çıktı.

Gediz Elektrik Basketbol Takımı, lösemili çocuklar için maske takarak farkındalık oluşturdu, System.String[]

Gediz Elektrik Basketbol Takımı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında kurumlar arası basketbol liginde maskelerini takarak lösemi konusunda farkındalık oluşturmak için sahaya çıktı.


Kurumsal şirketlerin çalışanlarından oluşan basketbol takımlarının katılımıyla organize edilen Tek Pota Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Gediz Elektrik ve Sun Chemical Takımları oyuncuları, LÖSEV 'in öncülüğünde anılan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım!" sloganı ile sahaya çıktı. İzmir Örnekköy Zübeyde Hanım Arena'da 8 Kasım Cuma günü gerçekleşen maçta, lösemili çocuklarımızın hastalığına empati ile yaklaşmak ve farkındalık sağlamak amacıyla oyuncular maske taktı ve konuya ilişkin LÖSEV 'in pankartını taşıyarak parkeye beraber çıktılar. Gediz Elektrik ve Sun Chemical çalışanları da maça katılımları ile destek verdi. Gediz Elektrik maçta Sun Chemical'ı 25-15 mağlup etti. - İZMİR

SUN CHEMİCAL MATBAA MÜREKKEPLERİ VE GEREÇLERİ A.Ş, basketbol, Gediz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:21 Kaynak: İHA
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