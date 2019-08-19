Gediz Nehri'ndeki kirlilik
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Gediz Nehri'ne bıraktıkları atık nedeniyle kirliliğe neden oldukları tespit edilen 2 işletmeye toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildi.
Gediz Nehri Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:02 Kaynak: AA
'ne bıraktıkları atık nedeniyle kirliliğe neden oldukları tespit edilen 2 işletmeye toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildi. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ekipleri, Salihli Organize Sanayi Bölgesi
ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini inceleyip, nehre bıraktıkları atık sulardan numune aldı.
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin üzerinde nehre atık su bıraktıkları belirlenen 2 işletmeye toplam 238 bin 860 lira para cezası verildi.
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