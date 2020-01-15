Gediz Yunus Emre MTAL'de Otomasyon Atölyesi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gediz Yunus Emre MTAL'de Otomasyon Atölyesi açıldı - Son Dakika

Gediz Yunus Emre MTAL'de Otomasyon Atölyesi açıldı

6 saat önce

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulan "Otomasyon Atölyesi" Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ın katıldığı törenle açıldı.

Gediz Yunus Emre MTAL'de Otomasyon Atölyesi açıldı, System.String[]

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulan "Otomasyon Atölyesi" Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ın katıldığı törenle açıldı.


Törene Vali Toraman'ın yanı sıra Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gediz TSO Başkanı Vedat Öztürk, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri ve öğrenciler katıldı.


Mesleki eğitimin ülkenin kalkınmasında önemli bir pay sahibi olduğunu ifade eden Gediz TSO Başkanı Vedat Öztürk, "Yenilikçi teknolojiyle mesleki eğitime katkı sağlıyoruz. Proje kapsamında kazandırılan atölye sayesinde sanayi, bilişim, hizmet sektöründe istenen ara ve ana elamanın altyapısını hazırlamış olacağız. Bu bir başlangıç. Okullarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.


Gediz'in sanayisi ve ticaretiyle Kütahya'nın önde gelen ilçelerinden biri olduğunu kaydeden Vali Dr. Ömer Toraman, "Geçmişten bugüne getirdiği ekonomik potansiyeli, gücü daha da ileriye götürmek için Gediz'de ciddi bir gayret var" dedi.


Atölyenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Dr. Ömer Toraman, "Bu atölyeler teknolojideki son gelişmeleri okullarımıza taşıyıp çocuklarımızla buluşturacak. Çocuklarımız buradaki eğitimlerini tamamladıktan sonra iş hayatına atıldıklarında bu ve benzeri uygulamaların yabancısı olmayacak, üretime katkı sağlayacaklar" dedi.


Konuşmaların ardından Vali Toraman, atölyenin açılışı gerçekleştirip incelemelerde bulundu.


Kütahya Valisi Ömer Toraman, Otomasyon Atölyesi açılış töreni sonrası Gediz Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.


Gediz TSO Başkanı Vedat Öztürk ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Toraman çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - KÜTAHYA

Vedat Öztürk, Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:31 Kaynak: İHA
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