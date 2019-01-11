Geely Daimler Hisselerinden Vaz Geçtiği İddialarını Yalanladı
45 dakika önce
– Çin merkezli araba üreticisi Geely, Almanya'nın önde gelen araba üretim şirketi Daimler'den aldığı yüzde 9.7'lik hissesinin yarısını bırakacağı yolundaki savları yalanladı.
– Çin
merkezli araba üreticisi Geely
, Almanya
'nın önde gelen araba üretim şirketi Daimler'den aldığı yüzde 9.7'lik hissesinin yarısını bırakacağı yolundaki savları yalanladı.
Channel NewsAsia'dan Henry Yin Hang'in haberine göre söz konusu iddiaları yalanlayan Geely, geçen yıl Daimler hisselerinin yüzde 9.7'sini satın alarak Çin merkezli bir şirketin yaptığı en büyük çaplı yatırıma imza atmıştı.
Geely ve Daimler, Ekim 2018'de Çin'de bir araç çağırma ortaklığı üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:47 Kaynak: DHA
Jelena Karleusa'nın, Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edildi
Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor
Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek
Asgari Ücret Desteğini İçeren Teklif, Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi