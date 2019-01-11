Son Dakika Haberleri: Geely Daimler Hisselerinden Vaz Geçtiği İddialarını Yalanladı

Geely Daimler Hisselerinden Vaz Geçtiği İddialarını Yalanladı

45 dakika önce

– Çin merkezli araba üreticisi Geely, Almanya'nın önde gelen araba üretim şirketi Daimler'den aldığı yüzde 9.7'lik hissesinin yarısını bırakacağı yolundaki savları yalanladı.

Geely Daimler Hisselerinden Vaz Geçtiği İddialarını Yalanladı, System.String[]
Çin merkezli araba üreticisi Geely, Almanya'nın önde gelen araba üretim şirketi Daimler'den aldığı yüzde 9.7'lik hissesinin yarısını bırakacağı yolundaki savları yalanladı.

Channel NewsAsia'dan Henry Yin Hang'in haberine göre söz konusu iddiaları yalanlayan Geely, geçen yıl Daimler hisselerinin yüzde 9.7'sini satın alarak Çin merkezli bir şirketin yaptığı en büyük çaplı yatırıma imza atmıştı.

Geely ve Daimler, Ekim 2018'de Çin'de bir araç çağırma ortaklığı üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Geely, Ekonomi
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