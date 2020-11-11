"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası - Son Dakika

Fidan Dikimi Genel ve Detaylar

Vali Oktay Çağatay'ın Fidan Dikimi Genel ve Detaylar

Fidan Dikimi Detaylar BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında gençlik merkezinin bulunduğu alanda 1500 fidan dikildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, etkinlikte yaptığı konuşmada, ağaçlandırma seferberliğinde Türkiye'nin dünyaya önder olacağını söyledi.

Bugün kentin 7 bölgesinde 100 bin fidanın toprakla buluştuğunu belirten Çağatay, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan bir proje. Her yıl 11.11.11 diye nitelendirdiği, yani 11. ayın 11'inde saat 11.00'da yapılan bir faaliyet. Bu yıl 30 ülkeden de katılım olduğunu biliyoruz. İnşallah Dünyaya yayılacak ve Dünyayı ağaçlandırma seferberliğinde Türkiye önder olacak. Kentimize ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere de teşekkür ederim."

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve vatandaşlar katıldı.