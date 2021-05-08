"Geleceğin Belirsizliğine Meydan Okuma: Avrupa Hemşire Liderlerinin Bakış Açısı" etkinliği hemşirelerin sorunlarına çözüm yolları arayacak - Son Dakika

"Geleceğin Belirsizliğine Meydan Okuma: Avrupa Hemşire Liderlerinin Bakış Açısı" etkinliği hemşirelerin sorunlarına çözüm yolları arayacak

ANKARA - Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Covid-19'un sağlık sistemi ve hemşireler üzerindeki etkisinin konuşulacağı "Geleceğin Belirsizliğine Meydan Okuma" etkinliği gerçekleşmek için gün sayıyor.

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyelerinden biri olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Covid-19'un hemşireler hemşireler ve sağlık sistemi üzerindeki etkisinin konuşulacağı, salgın pandemi döneminde hemşire yönetici ve hemşire liderlerin bu süreci nasıl yönetmesi gerektiğinin tartışılacağı bir uluslararası organizasyon düzenleyecek. Organizasyon Avrupa Hemşire Yöneticileri ve Direktörler Derneği iş birliği ile gerçekleştirilecek. Organizasyonun konuşmacıları Katılımcılar ise, alanında hem Avrupa'nın hem de dünyanın önde gelen isimleri olacak. 11 Mayıs saat 11.30'da çevrimiçi olarak başlayacak olan etkinlik sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

"Hem Avrupa'da hem tüm dünyada söz sahibi olan çok kritik kişileri konuşmacı olarak davet ettik"

Programa Hem Avrupa'da hem tüm dünyada söz sahibi olan katılımcıların davet edildiğini aktaran Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, "Avrupa hemşire liderleri, yöneticilerinin ve direktörlerinin bakış açılarını içeren bir organizasyon düzenledik. Bu kapsamda da karar verme mekanizmasında hem Avrupa'da hem tüm dünyada söz sahibi olan çok kritik kişileri konuşmacı olarak davet ettik. Bunlardan birisi Uluslararası Hemşireler Birliği Başkanı Annette Kennedy, bizim için çok önemli. Uluslararası Hemşireler Konseyi her yıl hemşirelik için bir tema belirler. Bu yıl ise özellikle hemşirelerin "Hemşirelerin Gelecekte Sağlık bakım vizyonunu oluşturmada öncü bir ses" gelecekteki sağlık hizmetlerinin yönlendirilmesinde ne kadar önemli vizyon oluşturduğunu ve hemşirelik mesleğinin de ne kadar önemli olduğunu vurgulayan belirten bir tema belirlendi, uygun görüldü" ifadelerini kullandı.

"ENDA'nın Türkiye'den Hemşire Lider ve Direktörü olarak tek temsilcisi olarak ben bulunuyorum"

Türkiye'den de pek çok akademik ve klinik ortamda çalışan hemşirelerin ve hemşire öğrencilerin de katılacağı bir etkinlik katılacak tek kişinin kendisi olduğunu belirten Terzioğlu, "Atılım Üniversitesi adına gururla söylemek isterim ki ENDA'nın Türkiye'den tek temsilcisi olarak başlattığımız ben bulunuyorum. Onlarla birlikte ben bu iş birliği ile biz Atılım Üniversitesi olarak bu organizasyonu üstlendik. Bu kapsamda ENDA'nın başkanı İris bizimle MMeyenburg-Altwarg bizimle. Covid-19 bize, belirsizlik, muğlaklık, karmaşıklık gibi önümüzü göremememizle ilgili sorunları öğretti. Organizasyon, bu süreç içerisinde sistemlerin nasıl ayakta kalması gerektiğini, hemşire liderlerin bu belirsizlik içerisinde nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda bilgi verecek" dedi.

Ayrıca Terzioğlu, organizasyona ENDA'nın Onursal Başkanı Prof. Jacqueline Filkins'in katılacağını ve İngiltere'nin ileri hemşirelik uygulamalarını ve sağlık sistemini anlatacağını belirtti.

"Uluslararası iş birliklerine çok büyük önem ve değer veren bir üniversiteyiz"

Gerçekleşecek toplantıya dair bilgilendirmelerde bulunarak kazanımlarından bahseden Terzioğlu, "Şu an elbette bütün dünya çapında 180'den fazla ülkeyi içerisine alan onu temsil eden kurumların liderleriyle gerçekleştirilecek bir toplantı bu. Bunlar karar verme mekanizmasında çok kritik rol oynuyorlar. Elbette ki bu uluslararası iş birliğinin artırılmasında da son derece önemli rol oynuyor. Biz zaten Atılım Üniversitesi olarak uluslararası iş birliklerine çok büyük önem ve değer veren bir üniversiteyiz" diye konuştu.

Terzioğlu, hemşireliğin Türkiye'yi uluslararası alanda tanıtmak ve göstermek için çok güçlü bir meslek olduğunu aktararak, bunun Türkiye'ye katma değerli kazanımları ile geri döndüğünü söyledi.

Bu tür programlarda uluslararası iş birliği yapmanın Türkiye'ye değer katacağını aktaran Terzioğlu şunları kaydetti:

"Ortak projeler üretilmesi değişim programları yapılması öğretim elemanı öğrenci bazlı değişim programları yapılması uluslararası iş birliğiyle yayınların yapılması ve çok merkezli, multi-disipliner, inter-disipliner, kanıt temelli hasta güvenliğine, insan sağlığının güçlendirilmesine özellikle yönetici hemşirelerin liderlik özelliğini kazanmasında ve birbirleri arasında network kurmalarında çok derece kritik rol oynuyor. Çünkü bu tür networkler Covid-19'da bize gösterdi ki bütün dünyada hemşireler birbirlerinden zorlukların andıkları üstesinden gelmek istedikleri konularda rehberlik aldıkları ve iş birlikleri yaptıkları, herkesin birbirinden çok şey öğrendiği yardımlaşma ve iş birliği hoşgörü ve anlayışın ve yarar sağlamanın belki hiç bu kadar ön plana çıkmadığı herkesin ortak kültür, ortak değerler doğrultusunda insan sağlığın korunmasında güçlendirilmesi anlamında sisteme nasıl katkı sağlayacaklarını belirleme yönünde herkes herhalde taşın altına elini koydu. Hep birlikte taşı kaldırıyoruz diye düşünüyorum."