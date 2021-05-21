Geleceğin matematik şampiyonları bu okulda yetişiyor - Son Dakika

Geleceğin matematik şampiyonları bu okulda yetişiyor

21.05.2021 22:43

Geleceğin matematik şampiyonları bu okulda yetişiyor Bu okulun minikleri girdiği her uluslararası matematik yarışmasında başarılı oluyor Eskişehir İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndaki minikler, girdikleri uluslararası çarpında Kanada merkezli Caribou Contests tarafından düzenlenen...

Geleceğin matematik şampiyonları bu okulda yetişiyor

Bu okulun minikleri girdiği her uluslararası matematik yarışmasında başarılı oluyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndaki minikler, girdikleri uluslararası çarpında Kanada merkezli Caribou Contests tarafından düzenlenen matematik yarışmasına girerek sürekli 1'inci, 2'inci ve 3'üncü oluyor.

Minik ilkokulu öğrencilerin matematikteki başarıları 'geleceğin matematik şampiyonları bu okulda yetişiyor' dedirtti. Yarışmaya il önce okulun 2-A sınıf öğrencisi Elif Zeynep Kaçan katıldı. Daha sonra yarışmada 1'inci olan Elif Zeynep Kaçan'ın haberini alan sınıftaki diğer arkadaşlar da katılmaya başladı. Şimdiye kadar yarışmaya katılanlar arasında Zeynep Kaçan 4 kere birinci olurken, Ömer 2 kez katılarak her birinde ikinci, Muhammed 2 defa üçüncü ve Gülsüm 1 kez katılıp yine üçüncü oldu.

"Zeynep'in başarısı diğerlere teşvik etti"

İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 2-A sınıfı öğretmeni Gülseren Kartal, öğrencilerin başarıları hakkında konuştu. Kartal, "Sınıfımdan bu şekilde başarıların çıkmış olması beni çok gururlandırıyor. Diğer öğrencilerin sınava katılmaları konusunda Zeynep'in ailesi çok yardımcı oldu. Ben de çalışmaları gereken kitapları önerdim. Zeynep'in başarısı diğer öğrencileri teşvik etti. Ben sadece öğrencilerime rehberlik yaptım. Çeşitli kitaplar önerdim. Zeynep 4 defa birinci oldu. Muhammed'in 2 defa üçüncülüğü, Ömer'in 2 kez ikinciliği ve Gülsüm'ün 1 kez üçüncülüğü var" dedi.

"Sınıftaki başarının kızımın derecesinden sonra çoğalması beni çok mutlu ediyor"

Elif Zeynep Kaçan'ın annesi Fatmana Kaçan, konu ile ilgili, "Zeynep'in bu başarısından dolayı çok gururluyum ve çok mutluyum. Sınıf öğretmeninin desteği, arkadaşlarının da Zeynep ile aynı yarışmaya katılması, sınıfın bir bütün olması ve en önemlisi de bazı sınıftaki başarının kızımın derecesinden sonra çoğalması beni çok mutlu ediyor" söyledi.

"Çok gurur duydum oğlumla"

İki kez 2'inciliği elde eden Ömer Şamil Onan'ın annesi Ümmü Gülsüm Onan ise oğlunun başarısı hakkında, "Oğlum Ömer Şamil yarışmaya 2 defa katıldı. Her iki sınavda da 1'er yanlış cevabı oldu. Ama inşallah adım adım zirveye ulaşacağız, çalışıyoruz. Çok gurur duyuyorum oğlumla. Bir adım attık ve inşallah sonunu getireceğiz. Sınıfımızdaki Zeynep arkadaşımız sayesinde 'Caribou' sınavlarıyla tanıştık. Denemek istedik. Açıkçası ilk başlarda matematik-mantık sorularını çözüp çözemeyeceğini bilmiyorduk. İnternetten açıp denediğimizde çözebildiğini gördük. Çok gurur duydum oğlumla ve bunun devamını getirmek istedik. Sınava katıldı. 1 yanlış cevabı oldu. Ama dediğim gibi yılmıyoruz. İnşallah önümüzdeki sınavlarda birincilerin arasına oğlum Ömer Şamil'in adını yazdıracağız" diye konuştu.

"Zeka testleri çözmeye de devam ediyor"

Muhammed Emir Erçay'ın annesi Tuğba Erçay, "Sınıf arkadaşı Zeynep'in başarısı oğlumu teşvik etti. Biz de Zeynep başarılı olunca oğlumuzun denemesini istedik. Bu şekilde ilk sınavına girmiş oldu ve çok şükür onda da başarılı oldu. Bundan sonra da sınavlara girmeye devam edecek. Zeka testleri çözmeye de devam ediyor. Daha da başarılı olur inşallah. Aile olarak biz de çocuğumuza sürekli destek oluyoruz. Kitaplar okutuyoruz. Zeka testleri çözdürüyoruz. Arkasındayız, destek oluyoruz. Gurur duyuyoruz" dedi.

"Bu başarı da bizi çok mutlu etti"

Gülsüm Efeoğlu'nun annesi Emine Efeoğlu de konu ile ilgili "Kızımın arkadaşı Zeynep'in katılıp başarı sağladığı yarışmadan sonra bizde kızımızın katılmasını istedik. Katıldığımız ilk yarışmaydı ve üçüncü olduk. Bu başarı da bizi çok mutlu etti. Matematiğe, görsele ve mantığa dayalı olan yarışmada kızımızın başarı elde etmesi bizi çok mutlu etti. Onunla gurur duyuyoruz. Elimizden geldiğince bu yarışmalara devam ettirmeyi ve başarılarını görmeyi istiyorum" diye anlattı.

Okul Müdürü Hülya Fatma Çelikbilek ise uluslararası yarışmaya katılarak başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Geleceğin matematik şampiyonları bu okulda yetişiyor
Geleceğin matematik şampiyonları bu okulda yetişiyor
Geleceğin matematik şampiyonları bu okulda yetişiyor
Geleceğin matematik şampiyonları bu okulda yetişiyor

Eskişehir, matematik, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğin matematik şampiyonları bu okulda yetişiyor - Son Dakika


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