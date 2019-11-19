Geleceğin mühendisleri ilk baretlerini aldı

Düzce Üniversitesi Yapı Topluluğu ve Genç İnşaat Mühendisleri Odası iş birliği ile düzenlenen "İlk Baretim" adlı etkinlikte geleceğin mühendislerine beyaz baretleri takdim edildi.



Atatürk Eğitim Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Genç İnşaat Mühendisleri Odası Düzce Üniversitesi Temsilcisi Kadriye Aksöz, birlikteliğin herkese yarar sağlayacağını belirterek, mühendisler olarak bir arada bulunmanın önemine değindi. Genç İMO olarak her yıl yaz eğitim kampları düzenlediklerini katılımcılarla paylaşan Aksöz, kampın içeriğinde atölye, söyleşi, seminer, forumlar yer aldığını ve 6 gün sürdüğünü söyledi.



İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıfat Akbıyıklı, baretlerin mesleğin simgesi olduğunu söyleyerek, aynı zamanda hayat kurtaran bir koruyucu olduğunun altını çizdi. İnşaat Mühendisliği mesleğinin toplumun her kademesindeki kişileri etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Akbıyıklı, "Baretine sahip çık, onu kullan ve kullandır" diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kendisini etkinliğe davet eden İnşaat Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Mehmet Güler'e teşekkür ederek, "ilk Baretim" etkinliği ile öğrencilerin bir meslek insanı olduğunu hissetmeye başladıkları bir gün olacağını ifade etti. Mesleklerin çok önemli olduğunu, emek ve alın terini belirleyen unsur olarak niteleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, mesleklerin yaşamla ilişkileri belirleyen, yaşama bakış açısını şekillendiren bir unsur olduğunu söyleyerek, mesleğin temsilcisi olanlara verdiği mesajı, nasıl bir inşaat mühendisi olunması gerektiğini iyi kavranması gerektiğini vurguladı.



Baretin önemine de değinen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, programın herkes için faydalı olması temennisinde bulunarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.



"İlk Baretim" etkinliğinde Düzce Üniversitesi öğrencileri Emre Özel ve İlhan Polatöz, gerçekleştirdikleri piyano ve keman dinletisi ile katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.



Program geleceğin mühendislerine beyaz baretlerinin takdim edilmesi ile son buldu. - DÜZCE