Geleceğin mühendislerine Beylikdüzü Belediyesi'nden destek - Son Dakika

Geleceğin mühendislerine Beylikdüzü Belediyesi'nden destek

13.10.2020 10:43
Geleceğin mühendislerine Beylikdüzü Belediyesi'nden destek, System.String[]

Gençleri her alanda destekleyen ve yanlarında olan Beylikdüzü Belediyesi, dünyanın en yaygın inovasyon yarışmalarından biri olan Eco-Marathon'a hazırlanan Beylikdüzülü gençlere destek verdi.

Gençleri her alanda destekleyen ve yanlarında olan Beylikdüzü Belediyesi, dünyanın en yaygın inovasyon yarışmalarından biri olan Eco-Marathon'a hazırlanan Beylikdüzülü gençlere destek verdi. Yarışmaya katılmak üzere kendi arabalarını üreten genç ekibe konforlu çalışma alanı sunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ekibin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çalık, "Beylikdüzü, İstanbul'un nefesi oldu dedik, siz de 'Nefes' ile yola çıkın" diyerek araca verilmek üzere 'Nefes' ismini önerdi.

Yeniliği ve inovasyonu önceliğinde tutan Beylikdüzü Belediyesi, gençleri bu alanda da desteklemeye devam ediyor. Belediye yönetimi son olarak dünyanın en yaygın öğrenci inovasyon yarışmalarından biri olan Shell Eco-Marathon'a hazırlanan geleceğin genç mühendislerine destek oldu. Genç ekibe, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde konforlu çalışma ortamı sağlayarak destek olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çalışmaları yerinde inceleyerek gençlerden bilgi aldı. Lise ve üniversite öğrencilerinin kendi tasarladıkları ve ürettikleri enerji tasarruflu araçlarla en az enerjiyle en uzun mesafeyi kat etmek üzere yarıştığı maratona katılmak üzere, Beylikdüzülü ekip de kendi prototip aracını üretmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Çalık'tan belediye başkanlarına çağrı

Genç ekibi çalışma ortamında ziyaret ederek bilgi alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nün gençlerinden yenilikçi ve inovatif çalışmalar görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Bizlere umut oluyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir iş, emeklerinize sağlık. Sabırsızlıkla bu aracın bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Araç için, "Beylikdüzü İstanbul'un nefesi oldu dedik, siz de 'Nefes' ile yola çıkın" diyerek 'Nefes' ismini öneren Çalık, "39 belediye içerisinde yarışlar yapılsa ne güzel olur. Prototip araçlarla başkanlar yarışabilir. Başkanlara buradan meydan okuyalım. Bizim aracımız burada yapılıyor sizler de araçlarınızı hazırlayın" diyerek belediye başkanlarına çağrıda bulundu. 'Bu çalışma ortamı bize umut oldu' diyen gençler ise verdiği destekten dolayı Beylikdüzü Belediyesi ve Başkan Mehmet Murat Çalık'a teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Geleceğin mühendislerine Beylikdüzü Belediyesi'nden destek
Geleceğin mühendislerine Beylikdüzü Belediyesi'nden destek
Geleceğin mühendislerine Beylikdüzü Belediyesi'nden destek
Geleceğin mühendislerine Beylikdüzü Belediyesi'nden destek
Geleceğin mühendislerine Beylikdüzü Belediyesi'nden destek
Geleceğin mühendislerine Beylikdüzü Belediyesi'nden destek

Beylikdüzü Belediyesi, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğin mühendislerine Beylikdüzü Belediyesi'nden destek - Son Dakika

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