"Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetişiyor" - Son Dakika

"Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetişiyor"

Bartın Üniversitesi'nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenmeye hak kazanan "Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetişiyor" adlı projesi kapsamında "Akıllı Enerji Laboratuvarı" kurulacak.

Bartın Üniversitesi'nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenmeye hak kazanan "Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetişiyor" adlı projesi kapsamında "Akıllı Enerji Laboratuvarı" kurulacak.


Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından ilan edilen 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler açıklandı. Böylece Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sabri Gök'ün koordinatörlüğünü ve Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı "Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetişiyor" adlı proje desteklenmeye uygun görüldü. Bu kapsamda BAKKA tarafından 504 bin 731 lira hibe desteği sağlanacak.


"Enerji alanında nitelikli mühendisler yetiştirilecek"


Proje hakkında bilgiler veren Ustaoğlu, "Günümüzde teknoloji büyük bir hızla ilerlemektedir. Teknolojik gelişmeler, ülkelerin küresel rekabet koşullarını değiştirerek küresel ekonomiyi ve refah düzeyini etkilemektedir. Bunula beraber enerji tüketimi büyük bir oranda artmaktadır. Enerji sektörü ülkemizde en büyük cari açığın verildiği alandır. Enerji ithalatını minimize etmek için enerji tüketiminde tasarruf sağlamak, daha verimli enerji tüketim sistemleri geliştirmek ve yenilenebilir enerjiye kullanımını arttırmak büyük bir önem arz ediyor. Bunun içinde en önemli yük bizim, mühendislerimizin ve geleceğin mühendisleri olan öğrencilerimizin üzerine düşüyor" dedi.


"Akıllı Enerji Laboratuvarı kurulacak"


Düşük karbon tüketiminin sadece yenilenebilir enerji kullanımı ya da bireysel enerji tasarrufu ile değil bu enerji tüketiminin akıllı bir şekilde kullanılması ile sağlanması gerektiğinin de altını çizen Ustaoğlu, "Akıllı Sistemler, daha doğru tanımı ile Nesnelerin İnterneti, birbirleri ile online üzerinden bağlantı ve iletişim kurabilen otonom cihazların bir merkezden yine otonom olarak kontrol edilebilmesidir. Akıllı sistemler enerji sektöründe akıllı şebekeler, akıllı binalar şekilde kullanılmaktadır. Enerji sektöründe kullanılan bu akıllı sistemler üretim, iletim, dağıtım, talep ve fiyatlandırma gibi değişkenleri kontrol ederek üretici ve tüketici arasındaki veya üreten ve tüketen sistemler arasında iletişimi sağlayan ihtiyaca göre enerji tüketimini minimize edilebilmesini sağlayan elektronik sistemlerdir. Bununla birlikte akıllı sistemlerde makine-insan, makine-makine etkileşimi, büyük veri analitiği gibi birçok yaklaşım bulunmaktadır. Bunun için geleceğimizin nitelikli mühendislerinin yetiştirilmesi gerekmektedir. Enerji alanında nitelikli bir mühendis için enerji sistemlerinin, tasarruf, verimlilik ve analiz gibi kavramların bilimsel olarak iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda Batı Karadeniz Kalkınma Ajanı (BAKKA) tarafından kabul edilen 'Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetişiyor' adlı 'Akıllı Enerji Laboratuvarı' projemiz ile enerji konusunda yetkin geleceğin nitelikli mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda enerji teknolojileri, enerji sistemleri, enerji malzemeleri, enerji analiz programları hakkında teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi ve bu alanlarda akademik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır" diye konuştu.


Projeye destek verenlere teşekkür edildi


Ustaoğlu, projeye katkı verenlere teşekkür de ederek, "Proje kapsamında bize destek olan ve her zaman gerçek anlamda yanımızda olan başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun'a ve Sayın Dekanımız Prof. Dr. M. Sabri Gök'e teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bartın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi ve Sanayi Şubesi Müdürü Mehmet Selim Ulutaş'a, İvme Grup Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.'den Gökhan Altunkaya ve Mustafa Çelik'e, ayrıca proje hazırlama sürecinde bize yardımcı olan Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı'ya, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kaya'ya, Dr. Öğr. Üyesi Derviş Özkan'a ve proje ekimize teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.


Projenin eğitim ve araştırma konuları


Proje kapsamındaki eğitim ve araştırma konularını ise şu şekilde: "Yenilenebilir enerji, güneş ve rüzgar enerjisi sistemleri", "Termodinamik; güç sistemleri, soğutma sistemleri", "Buhar türbini, kaynama-yoğuşma, Nanoteknoloji; nano-malzeme ve nano-akışkan", "Isı transfer; metal, sıvı, katı, yapı malzemeleri ısı iletimleri, ısı transfer mekanizmaları", "Bina enerji tasarrufu, yapı ve yalıtım malzemeleri, enerji analizleri", "Akışkanlar mekaniği; hava tüneli, akış analizleri şeklinde sıralanabilir", "Akıllı enerji laboratuvarına alınacak bütün sistemlerimiz bilgisayar kontrollü sistemleri."


Alanında yetkin kişilerden oluşan proje ekibi


"Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetişiyor" adlı projenin ekibinde ise Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu ile birlikte, Prof. Dr. M. Sabri Gök (Proje Yetkili Kişisi), Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu (Proje Teknik Sorumlusu), Arş. Gör. Dr. Azmi Erdoğan (Proje İrtibat Kişisi) ve Kadir Çelik (Proje Muhasebecisi) yer alıyor.


Bunun yanı sıra Bartın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi ile Sanayi Şubesi Müdürü Mehmet Selim Ulutaş ise proje iştirakçileri olarak destek veriyor. İvme Grup Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. den Gökhan Altunkaya ve Mustafa Çelik ise proje kapsamında yapılan çalışmalara destek sağlayacağı bildirildi.


"Bartın Üniversitesi projeleriyle geleceğimize değer katıyor"


Bartın Üniversitesi'nde bilimsel başarılar ve nitelikli bireyler yetiştirme noktasındaki çabaların artarak devam ettiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Her günün bir önceki günden daha iyi olması için durmadan çalıştığımız Üniversitemizde, hedeflerimize adım adım ilerlemenin mutluğunu yaşıyoruz. İnsan ve topluma öncelik veren, yenilikçi ürünler ve mekanlar tasarlayan bireyler yetiştirmek ve bölgemizin gelişimine katkı sunmak gayretindeyiz. Bu noktada bugüne kadar önemli başarılara imza atarak, geleceğimize değer katacak çalışmalar yaptık ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Güçlü akademik kadromuzla bilime sunulan katkılarla birlikte kamu-sanayi-üniversite iş birliği ile bölgemizin gelişimi için gayret etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.


"Bölgemizin kalkınmasına değer katıyoruz"


Proje kapsamında kurulacak "Akıllı Enerji Laboratuvarı"nın önemine de değinen Rektör Uzun, "Kabul edilen proje, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında ihtisaslaşan Üniversitemizin, bu alan yönelik çalışmalarına da önemli katkılar sağlayacaktır. Yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalarla birlikte 'Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi' konusunda stratejimizi adım adım ilerletirken, sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle projeye katkı sağlayacak genç mühendisleri de yetiştirmeye çalışıyoruz. Bölgesel gereksinimleri karşılayan eğitim programları geliştirerek açtığımız bölümler ile bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamıyla bölge temelli öğrenme süreçlerini hayata geçirdik ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje kapsamında kurulacak laboratuvar ile birlikte eğitim ve araştırma çalışmalarının ihtisaslaşma noktasında çabalarımıza değer katacaktır. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Yekta Saraç'a ve YÖK Yürütme üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.


"Bartın Üniversitesi'nde öğrenciler tüm çalışmaların merkezinde yer alıyor"


Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin merkezinde öğrencilerinin olduğunu da vurgulayan Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin gelişimini her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm personelimizle birlikte yoğun çaba sarf ediyor, öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlanmanın gayretindeyiz. 'Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetişiyor' başlıklı proje de hedeflerimize yönelik ciddi katkılar sunacaktır. Bu düşüncelerle gerçekleştirdiği özverili çalışmalar dolayısıyla Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca şehrimizin ve bölgemizin kalkınması doğrultusunda yaptığımız çalışmalara verdikleri destek ile önümüzü açan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, sürdürülebilir gelişim hedefiyle devam ettiğimiz yolda bizleri teşvik eden Bartın Valimiz Sinan Güner'e, Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüz Barış Yeniçeri'ye, BAKKA Genel Sekreterimiz Muhammed Ali Oflaz'a, kamu kurum ve kuruluşlardan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Batı Karadeniz, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetişiyor' - Son Dakika

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