Geleceğin şefleri hünerlerini sergiledi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksek Okulu (MYO), Denizli'de düzenlenen Gastro World Master Chefs Uluslararası Gastronomi Fuarı ve Yemek Yarışması'nda büyük başarı sergiledi.



Davutlar MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Bostan ve Dr. Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin eşliğinde yarışmaya katılan öğrenciler, yarışmada toplam 1 altın madalya, 5 gümüş madalya, 7 bronz madalya ve 2 merit kazandı.



Yarışmanın 'Et' kategorisinde hünerlerini gösteren Gamze Güneş, Alime Beyza Kuşçu, Muharrem Kürşat Koca, Muhammet Turgay ve Vahit Taşdemir toplamda 1 altın madalya, 3 bronz madalya ve 1 Merit kazanırken; 'Tavuk' kategorisinde Aras Can Tetik gümüş madalya kazandı. 'Balık' kategorisinde Kaan Gündüz, Barış Kütüklü ve Bora Emir Gülhan yarışarak toplamda 1 Gümüş madalya ve 2 Bronz madalya kazanırken; 'Tatlı' kategorisinde Arzu Öz, Murat Karacan, Yunus Emre Aras toplamda 3 Gümüş madalya kazandı. 'Kapalı Kutu' kategorisinde ise Bora Emir Gülhan, Muhammet Turgay ve Yunus Emre Aras ile 2 Bronz madalya ve 1 Merit kazanan ADÜ öğrencileri, yarışmanın tüm kategorilerinden madalyayla dönmüş oldu. - AYDIN