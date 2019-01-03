Son Dakika Haberleri: Geleneği Yaşatan Deveciler İncirliova'da Buluşuyor

Geleneği Yaşatan Deveciler İncirliova'da Buluşuyor

51 dakika önce

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin himayesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşleri Festivaline Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesinden yaklaşık 180 pehlivan deve katılacak.

Geleneği Yaşatan Deveciler İncirliova'da Buluşuyor, System.String[]
İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin himayesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşleri Festivaline Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesinden yaklaşık 180 pehlivan deve katılacak.

İncirliova Belediyesi olarak kültürel mirasın yaşatılmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Gürşat Kale; "Her yıl olduğu gibi bu yıl da gelenek bozulmadı. Yeni yılın ilk güreşine İncirliova olarak ev sahipliği yapacağız. Festivalimiz, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesinden yaklaşık 180 pehlivan devenin katılımıyla gerçekleşecektir. 6 Ocak Pazar günü İncirliova Deve Güreşleri Arenasında organize edeceğimiz festivalimize girişler ücretsiz olacaktır. Yaşatılan Gelenek, Özlenen Heyecan Ege'nin Kırkpınar'ı İncirliova'mızda sloganıyla bu yıl 33'üncüsünü düzenleyeceğimiz festivalimize tüm güreş severler ile vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

33'üncü Geleneksel İncirliova Deve Güreşleri Festivali 6 Ocak Pazar Günü, Aydın İzmir Karayolu (TED EGE Koleji yanı) İncirliova Deve Güreşi Arenası'nda gerçekleşecek. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Marmara, Ege, Gürşat Kale, İncirliova, Güncel
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