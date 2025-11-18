Geleneksel Ankara Evleri Tanıtıldı

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Tarihi Kentler Etkileşim Çalışma Grubu, Başkent'in kültürel varlıklarını, geleneksel mimarisini ve kentsel hafızasını tanıtmak amacıyla "Geleneksel Ankara Evleri" başlıklı sunuma ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) kültürel miras çalışmalarından da bahsedilen programda, geleneksel Ankara evleri mimari özellikleriyle tanıtıldı.

AKK Tarihi Kentler Etkileşim Çalışma Grubu üyesi mimar Faruk Soydemir tarafından hazırlanan "Geleneksel Ankara Evleri" başlıklı sunumda, Ankara ve ilçelerindeki (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Güdül) geleneksel evlerin mimari özellikleri, plan şemaları ve sivil mimarlık örnekleri fotoğraflar eşliğinde anlatıldı. Sunumda, Başkent tarihinin kalbinin attığı Kale İçi, Hamamönü, Ulucanlar, Yahudi Mahallesi bölgesindeki geleneksel evler de yer aldı.

"Ankara, ülkemiz için çok önemli bir stratejik konuma sahip"

AKK Genel Koordinatörü Ömer Şan, Ankara'nın binlerce yıllık geçmişine ve stratejik önemine dikkati çekerek, "Ankara, binlerce yıl öncesinden uygarlıkların kurulmuş olduğu, medeniyetlerin hüküm sürdüğü çok önemli bir yerleşim merkezi. Ankara, ülkemiz için çok önemli bir stratejik konuma sahip. Burada Ankara evleri mimarisinden çok yerleşim konusu da önemli. Bu sunum, 'Kentte kimler yaşamış, nasıl yaşamış'ı ele alarak, Ankara kültürüne ışık tutacak" dedi.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı'nın sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve kültürel miras çalışmalarından bahseden Bekir Ödemiş, "Bu projelerle, Ankara'nın kültürel mirasını yaşatmış ve korumuş oluyoruz" diyerek, şunları söyledi:

"Eğitim sonunda Ankara Kültürel Miras Elçisi Sertifikası veriyoruz"

"Ankara Kalesi'nde 77 adedi tescilli 248 adet Geç Osmanlı Dönemi dediğimiz evlerinin restorasyon çalışmasını bitirdik. Sadece Ankara merkezinde kalmadık, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak; Güdül'de, Beypazarı'nda, Ayaş'ta 'Sokak Sağlıklaştırma Çalışması' da yapıyoruz. İlçelerde de bu konuda çok ciddi çalışmalarımız söz konusu. Tarihi kültürel mirasın korunmasına yönelik, 6-7 yıl içerisinde 81'in üzerinde proje yaptık. Faruk Bey ile 5-6 yıldır sürdürdüğümüz 'Ankara Miras Çalışmaları'mız var. Ankara'nın dezavantajlı bölgelerindeki 9-11 yaş grubundaki çocuklarımızı alıyoruz, iki günlük bir eğitimle, kültürel miras alanlarını gezdiriyoruz, onlara ilişkin olarak bilgilendiriyoruz ve eğitim sonunda da Ankara Kültürel Miras Elçisi Sertifikası veriyoruz."

AKK YİK Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Ankara'nın kültürel mirasını korumaya yönelik yapılan çalışmaları değerli bulduklarını belirterek, restorasyon çalışmalara ilişkin şunları dile getirdi:

"Ahi Şerafettin Camii'nin ve Gordion'un UNESCO Tarihi Miras Listesi'ne girmesi büyük bir başarı oldu"

"Faruk Bey'in çalışmaları sadece Ankara merkezi değil, Ayaş, Nallıhan, Güdül, Beypazarı gibi Ankara'nın uzak ilçelerinde de sürmekte olan restorasyon çalışmalarıyla ilgili. Ahi Şerafettin Camii'nin ve Gordion'un UNESCO Tarihi Miras Listesi'ne girmesi büyük bir başarı oldu. Fakat Hacı Bayram çevresi maalesef çarpık yapılaşma ve restorasyon sebebiyle UNESCO Tarihi Miras Listesi'ne giremedi. Bunlar da maalesef bu restorasyon dediğimiz hadisenin acı gerçekleri, bu gerçekleri de kabul etmek zorundayız."

"Ankara'nın kültürel mirasını anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz"

Sunumuna başlamadan önce ABB'ye ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a kentteki kültürel miras çalışmalarından dolayı teşekkür eden Faruk Soydemir ise "Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın kültürel mirasının sahiplenmek ve gelecek kuşaklara aktarmak yönünde çok güzel çalışmalar yürütüyor. Mansur Başkan'ımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca, kültürel mirasın tanıtılması, sahiplenilmesi çocuklardan başlıyor. Çocuklarla birlikte birkaç senedir çalışma yapıyor, onlara Ankara'nın kültürel mirasını anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.