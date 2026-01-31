Geleneksel Sabah Namazı Buluşması - Son Dakika
Geleneksel Sabah Namazı Buluşması

Geleneksel Sabah Namazı Buluşması
31.01.2026 13:44
Efeler Müftülüğü, Veysel Karani Camii'nde sabah namazı buluşmasını yoğun katılımla düzenledi.

Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Sabah Namazı Buluşması, Veysel Karani Camii'nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programa İlçe Müftü Vekili Muhammet Yılmaz'ın yanı sıra vaizler, manevi danışmanlar, din görevlileri, ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sabahın erken saatlerinde camide bir araya gelen her yaştan katılımcı, aynı safta buluşarak sabah namazını eda etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan buluşma, sabah namazının kılınmasının ardından tesbihat, sohbet ve yapılan dualarla devam etti. Manevi atmosferin hakim olduğu buluşmada, camilerin toplum hayatındaki birleştirici rolüne dikkat çekildi.

Duanın ardından katılımcılara ikramda bulunulurken, programın hazırlanmasında emeği geçen Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, cami görevlileri, cami derneği ve hayırseverlere teşekkür edildi. Öte yandan Geleneksel Sabah Namazı Buluşması'nın gelecek hafta Şevketiye Camii'nde gerçekleştirileceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

