Geleneksel Türk sanatları yaprakta hayat buluyor - GAZİANTEP - Son Dakika
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Geleneksel Türk sanatları yaprakta hayat buluyor - GAZİANTEP

6 saat önce

Gaziantep'te yaşayan Saliha Aktaş, geleneksel Türk sanatları arasında bulunan tezhip, hat ve minyatürü yaprağa taşıyor.

Gaziantep'te yaşayan Saliha Aktaş, geleneksel Türk sanatları arasında bulunan tezhip, hat ve minyatürü yaprağa taşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında (GASMEK) tezhip ve minyatür eğitimleri veren Aktaş, sanatını yaprak üzerine yansıtıyor.

Saliha Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu olduğunu ve 8 yıldır GASMEK'te çalıştığını söyledi.

Aktaş, sanat çalışmalarında iki yıldır yeni arayışlar içerisinde bulunduğunu belirterek, ilk önce evindeki bitkiler, daha sonra da çevresinden topladığı yapraklar üzerinde çalışmalar yaptığını aktardı.

Tezhip, minyatür, ebru ve hat üzerine çalıştığını anlatan Aktaş, "Kağıt üzerine çalışmalar yapıyordum. Bir süre sonra farklılık aramaya başladım. 'Daha dikkat çekici eserler yapmalıyım.' dedim. Çok ince işlenmiş olan minyatürü ve süsleme sanatı olan tezhibi ve hat sanatını ince, kırılgan olan yaprak üzerinde çalışmaya başladım." dedi.

"Geleneği yaprağa yansıttım"

Yaprak üzerine çalışmanın zor ancak keyifli olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları belirtti:

"İnce işçilik gerektiriyor. Yaprak hemen kırılabiliyor. Ama ben özel olan Türk sanatlarını yaprakla buluşturduğum için çok mutluyum. Öncelikle yaprağı kurutuyorum. Sonra üzerine istediğimi çiziyorum. Akrilik ve guaj boyalarla renklendiriyorum. Yaprak üzerine tezhip ve minyatür çalışırken daha çok gelenek ve göreneklerimizi yansıtmaya çalışıyorum. Bir gelin alma düğün alayını, eski Antep evlerini, tarihi eserleri yansıtıyorum. Geleneksel motifleri ele alıp hayal gücümü kullanarak değiştiriyorum."

Yaprak üzerine yaptığı çalışmalarını tanıttığı sergilerin ilgi gördüğünü dile getiren Aktaş, "Kursunu almak isteyenler oldu. Ben de elimde geldiğince bu sanatımı yaymak istiyorum." ifadesini kullandı.

Geleneksel Türk sanatları yaprakta hayat buluyor - GAZİANTEP

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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