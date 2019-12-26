Geleneksel yöntemle beş kuşaktır zeytinyağı üretiyorlar - Son Dakika
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Geleneksel yöntemle beş kuşaktır zeytinyağı üretiyorlar

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki asırlık fabrikada beş kuşaktır geleneksel yöntemle soğuk sıkım zeytinyağı üretiliyor.

Geleneksel yöntemle beş kuşaktır zeytinyağı üretiyorlar, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki asırlık fabrikada beş kuşaktır geleneksel yöntemle soğuk sıkım zeytinyağı üretiliyor.

Güre Mahallesi'nde yaşayan Agah Ferhatoğlu ve ailesi, zeytinyağı fabrikaları bulunmasına rağmen dedesinden kalan 100 yıllık binada geleneksel yöntemle üretimi sürdürüyor.

Toplanan zeytinler traktörlerle kasalar içinde fabrikaya getirilerek önce tartılıyor, vakumlanarak yapraklarından ayrıştırıldıktan sonra yıkama makinesine atılıyor. Yıkanan zeytinler bant yardımıyla taş baskıya alınıyor. Her biri 1,5 ton ağırlığındaki dönen iki taş silindir altında yaklaşık 40 dakika ezilen zeytin, hamur kıvamına geliyor.

Bu malzemenin çuvallara doldurularak preslenmesi esnasında sızan soğuk sıkım zeytinyağı ambalajlanarak tüketime hazırlanıyor.

Agah Ferhatoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalde 100 kilogram zeytinden ortalama 22 litre yağ çıktığını, taş baskıda bu miktarın 16 litre olduğunu söyledi.

Taş baskının özelliklerine değinen Ferhatoğlu, "Geleneksel yöntemle sıktığımız yağ, polifenoller, E vitamini ve antioksidan bakımından çok zengin. Fabrikada sıkılan yağlar çok sürtünmeye maruz kalıyor, bu da haliyle olumsuz etkiliyor. Taş baskıda sürtünmeye maruz kalmadan sıkarak çıkarttığımız zeytinyağları daha kaliteli oluyor." dedi.

İşletmenin üretim koordinatörü Abdullah Şengören de "Buradaki işlem tamamen soğuk baskıdır. Bu da zeytinin içindeki minerallerin, vitaminlerin bu yağa geçmesini ve insanlara daha faydalı bir halde sunulmasını sağlamaktadır." diye konuştu.

Balıkesir, Edremit, Güre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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