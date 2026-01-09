Gelibolu Belediyesi\'nden Çiçek Üretimi

Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi, kent estetiğini güzelleştiren çiçekleri kendi serasında üretiyor.

Gelibolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan sera faaliyete geçti.

Kentteki refüj, saksı ve yeşil alanlarda kullanılacak çiçeklerin üretimine başlandı.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı açıklamada, kendi seralarında yetiştirdikleri çiçeklerle tasarruf edip doğaya sahip çıktıklarını kaydetti.

Üretimin tamamen belediye imkanlarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Soyuak, "Her bir fide Gelibolu'nun toprağında yetişiyor ve kentimize değer katıyor. Daha yeşil, daha canlı ve daha üretken bir Gelibolu için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.