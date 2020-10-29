Gelibolu Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek - Son Dakika

Gelibolu Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti, çanta ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere, belediyede oluşturulan bir birimin ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerini Milli Eğitim Müdürlüğü yardımıyla belirlediğini söyledi.

Bu kapsamda öğrencilere okul üniforması, çanta ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını belirten Özacar, "Eğitime her zaman destekte bulunuyoruz. Eğitime verilen destek, geleceği güvenle inşa etmektir anlayışı doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlükleri ile koordinasyon sağlanarak, maddi durumları iyi olmayan ilköğretim öğrencilerimize katkı sunarak okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduk." dedi