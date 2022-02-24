Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı - Son Dakika
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Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı

24.02.2022 10:15
Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri, belge ibraz edemeyen Fas ve Cezayir uyruklu 33 kaçak göçmeni yakaladı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri, belge ibraz edemeyen Fas ve Cezayir uyruklu 33 kaçak göçmeni yakaladı.

Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminali yakınlarında bir grup yabancının çevreye rahatsızlık verdiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları araştırmada, belge ibraz edemeyen Fas ve Cezayir uyruklu toplam 33 kaçak göçmeni yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı
Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı
Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı
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Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Hisarcık, Gelibolu, Cezayir, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı - Son Dakika
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