Gelibolu'da hayvanseverlerden kışın soğuk günlerinde sokak hayvanlarına destek - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, havaların iyice soğumasıyla besleme yaptıkları alanlarda gördükleri yaralı veya hasta sokak hayvanlarının hem tedavilerini yaptırıyor hem de kısırlaştırıp beslenmelerini sağlıyor.

Dernek Başkanı Yasemin Çat ile üyeler Nevin Gökgöz, Jülide Gençay Fincancı ve Dr. Alev Yalçın, belirledikleri bölgelere gruplar halinde gidip 350 dolayında sokak hayvanı ile ilgileniyor.

Sokak hayvanlarını sadece beslemediklerini, yaralı gördükleri hayvanları veterinere götürerek tedavilerini yaptırdıklarını ve onlarcasını kısırlaştırarak sahiplendirdiklerini belirten Çat, şu bilgileri paylaştı:

"Hafta sonları sabahtan Adilhan ve Kocaçeşme kısırlaştırma programı sonrası Bolayır, Güneyli, Evreşe, Truva, Bolayır, Sahil ve Kavaklıtepe bölgelerinde besleme yapıyoruz. Mutluyuz çünkü bu buz gibi havada acıkmış ilk günde en az 200 cana ulaştık. Bazılarına ilaç verdik. Ürkek olanları ise ayrı besledik. Kocaçeşme köyünde köpek popülasyonunu kontrol altına almış durumdayız. Köy muhtarımız Ahmet Mandacı'ya iş birliği ve desteklerinden dolayı, ayrıca sokak canlarımıza her zaman yardımda bulunan dostlarımıza çok teşekkür."