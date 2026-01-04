Gelibolu\'da Lodos Fırtınası Ağaç Devirdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek evin çatısına devrildi.
Çanakkale genelinde lodos fırtınası iki gündür etkisini sürdürüyor. Lodos fırtınası nedeniyle Gelibolu ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yer alan ağaç rüzgarın şiddetiyle kökünden söküldü. Evin önüne yıkılan ağaç çatıda maddi hasara yol açtı. - ÇANAKKALE
