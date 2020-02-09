Gelibolu'da STK'lardan uyuşturucu ile mücadele toplantısı - Son Dakika
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Gelibolu'da STK'lardan uyuşturucu ile mücadele toplantısı

6 saat önce

Gelibolu Romanları Sosyal Etkinlikler Derneği öncülüğünde, uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele kapsamında sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katılımıyla "Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İş Birliği" başlıklı toplantı yapıldı.

Gelibolu'da STK'lardan uyuşturucu ile mücadele toplantısı, System.String[]

Gelibolu Romanları Sosyal Etkinlikler Derneği öncülüğünde, uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele kapsamında sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katılımıyla "Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İş Birliği" başlıklı toplantı yapıldı.

Öğretmenevi'ndeki toplantıda konuşan Gelibolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, uyuşturucu yüzünden gençlerin geleceğinin zehirlendiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadeleye toplumun tüm kesimlerinin dahil olması gerektiğini belirten Çoban, "Uyuşturucuyla mücadele konusunu sadece emniyet güçlerine havale etmek doğru değil. Bizim de üzerimize düşen görevler var. Bu, aileden başlamalı ve çocuklarımızı işe, okula gönderirken bile çok sıkı takip etmeliyiz. Ne gerekiyorsa hep birlikte yapalım." dedi.

Romanlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Şahin Şenoklar da şu ifadeleri kullandı:

"Ne hikmetse öyle illet bir şey ki bu, önüne geçilemiyor. 12 yaşına kadar bunun kullanımı düştü. Bizim göz bebeklerimiz, geleceğimiz olan çocuklarımız. Bu konuda tabii bir sürü yapılabilecek şeyler var. Mesela ben bir Çanakkaleli olarak Gelibolu spor'u takip ediyorum. Bir sürü genç spor yapıyor. Bunları destekleyelim. Gençlerimize sporu sevdirelim, onları sokak aralarındaki bu illetten kurtulmaları için projeler üretelim."

Gelibolu Romanları Sosyal Etkinlikler Derneği Başkanı Hakan Tosun ise uyuşturucuyla mücadelenin tüm Türkiye'nin meselesi olduğuna dikkati çekerek, "Bizler, vereceğimiz mücadeleye ve çözüm yollarına sizleri de katmak istedik." diye konuştu.

Toplantıya katılan siyasi parti ilçe başkanlarından, uyuşturucuyla mücadele konusunda yasal düzenleme talebiyle hazırlanacak raporun Çanakkale milletvekillerine iletilmesinde yardımcı olmaları istendi.

Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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