Tarihi bölgede insanlara alışan tilki bölgenin maskotu oldu

Tarihi bölgede insanlara alışan tilki bölgenin maskotu oldu
20.12.2025 17:18  Güncelleme: 18:01
Tarihi bölgede insanlara alışan tilki bölgenin maskotu oldu
Haber Videosu

Ekrem Nizamoğlu, Gelibolu'da tilkiyi beslerken o anları kaydetti. Tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı.

Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasını gezen Ekrem Nizamoğlu, bölgenin maskotu olan tilkiyi eliyle besledi. Nizamoğlu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gelibolu ilçesinde 57'nci Alay, Conkbayırı ve Kemalyeri yakınlarında dolaşan tilki, ziyaretçilerle yaşadığı iletişim sayesinde insanlara alıştı.

BÖLGENİN MASKOTU OLDU

Yarımadanın kuzey bölümündeki güzergahta, sabah ve akşam saatlerinde yol kenarında sıkça görülen tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı olurken adeta bölgenin maskotu haline geldi. Tarihi Gelibolu Yarımadası Conkbayırı bölgesinde bulunan Ekrem Nizamoğlu, tilkiye yiyecek verdiğini anları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: İHA

Gelibolu Yarımadası, Yerel Haberler, Cep Telefonu, Hayvanlar, Çanakkale, Gelibolu, 3-sayfa, Doğa, Son Dakika

