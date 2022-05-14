Gelin ile damat fotoğraf çektirmek için çıktıkları yolda kaza geçirdi - Son Dakika
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Gelin ile damat fotoğraf çektirmek için çıktıkları yolda kaza geçirdi

14.05.2022 14:57

Kocaeli'ye fotoğraf çektirmeye gelen genç çiftin içerisinde bulunduğu otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada gelin ve damat ile yanlarında bulunan kardeşleri olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Cengiz Topel Havalimanı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Enes K. idaresindeki otomobil önünde seyreden A.S. idaresindeki tıra arkadan çarpıp savruldu.

Gelin ile damat, fotoğraf çektirmek için çıktıkları yolda kabusu yaşadı: 4 yaralı

BARİYERLERE ÇARPARAK DURDU

Savrulmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine sevk edildi.

Gelin ile damat, fotoğraf çektirmek için çıktıkları yolda kabusu yaşadı: 4 yaralı

BU AKŞAM DÜĞÜNLERİ VAR

Otomobilin içerisinde bulunan sürücü Enes K. ve yanında Sümeyye Y.'nin bu akşam Sakarya'da yapacakları düğün öncesi fotoğraf çekimi için Kocaeli'ye geldikleri öğrenildi. Gelin ve damatla beraber otomobilde bulunan damadın kardeşi M.K. ve gelinin kardeşi M.Y. de yaralandı. 4 yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gelin ile damat, fotoğraf çektirmek için çıktıkları yolda kabusu yaşadı: 4 yaralı
Gelin ile damat, fotoğraf çektirmek için çıktıkları yolda kabusu yaşadı: 4 yaralı
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Otomobil, Kocaeli, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gelin ile damat fotoğraf çektirmek için çıktıkları yolda kaza geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelin ile damat fotoğraf çektirmek için çıktıkları yolda kaza geçirdi - Son Dakika
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