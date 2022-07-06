DİYARBAKIR - Gelin ve damatlar Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında objektif karşısına geçiyor - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Gelin ve damatlar Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında objektif karşısına geçiyor

06.07.2022 11:00

Diyarbakır'da tarihi mekanlar gelin ve damatlar için doğal stüdyo oldu.

Diyarbakır'da tarihi mekanlar gelin ve damatlar için doğal stüdyo oldu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, peygamber makamları ve türbeler gibi zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip kadim kent, kavuştuğu huzurla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Tarihte onlarca medeniyete ev sahipliği yapan, zengin kültürel dokusuyla hayranlık uyandıran Diyarbakır'ın tarihi mekanları yerli ve yabancı turistler kadar gelin ve damatların da gözdesi oldu.

Düğün sezonunun başlamasıyla Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi, dünya mirası Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile Keçi Burcu, Ongözlü Köprü, Gazi Köşkü haftanın her günü gelin ve damatlara ev sahipliği yapıyor.

Dünyaevine girecek çiftler mutluluklarını ölümsüzleştirmek için yeşil ile tarihi yapıların buluştuğu mekanlarda objektif karşısına geçiyor.

Tarihi mekanlarda kimi zaman gelin ve damatların oluşturduğu yoğunluk, moda çekimlerini andırıyor.

Çiftler çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, kentin tanıtımına da katkı sunuyor.

"Sezon açıldığı zaman yoğunluk başlıyor"

Fotoğrafçı Cihan Yaka, AA muhabirine, 25 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü belirterek, evlenecek çiftlerin fotoğraf çekimi için artık stüdyo yerine tarihi mekanları, açık alanları tercih ettiğini söyledi.

Gelin ve damatların kentteki tarihi mekanların yanı sıra Devegeçidi Barajı, doğa ve inanç turizmi ile adından söz ettiren Eğil ilçesini de fotoğraf seçiminde tercih ettiğini ifade eden Yaka, talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Yaka, Kurban Bayramı öncesinde de düğünlerin arttığını, bu nedenle yoğunluk yaşandığını dile getirerek, "Genelde bayram önceleri daha yoğun oluyor. Normalde ise sezon açıldığı zaman yoğunluk başlıyor. Kış aylarının başına kadar yoğunluk devam eder." dedi.

"Herkesi buraya fotoğraf çektirmeye davet ediyoruz"

Fotoğraf çekimi için Gazi Köşkü'nü tercih eden çiftler arasında Sultan Türkan ve Murat Talay çifti de bulunuyor.

Sultan Türkan Turay, kentin tarihi mekanlarında fotoğraf çektirdiği için mutlu olduklarını belirterek, "Evleniyoruz, mutluyuz. Herkesi buraya fotoğraf çektirmeye davet ediyoruz. Çok güzel yerler, tarihi mekanlar..." dedi.

Murat Turay da yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, "Bugünü ölümsüzleştirmek için Diyarbakır'ımızın güzel tarihi mekanlarında bulunduğumu için mutluyuz. Buraya herkesi bekleriz." diye konuştu.

Tarihi İçkale'de objektif karşısına geçen çiftlerden gelin İnci Polat Berk bu mutlu anlarını tarihi mekanlarda çektirdikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdiklerini söyledi.

Diyarbakır'da dış çekim için çok güzel tarihi mekanların olduğuna işaret eden Berk, "Burayı tercih etmemizin sebebi buradaki güzelliği herkese göstermek." dedi.

Damat Hüseyin Berk de fotoğraf çektirmek için tarihi, güzel mekanlarda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

"En mutlu günümüzde burayı tercih ettik"

Tülay Sarı ise kentteki tüm tarihi mekanların büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, "En mutlu günümüzde burayı tercih ettik. Birçok yere daha uğrayacağız." ifadelerini kullandı.

Damat Veysel Sarı da mutluluklarının tarifsiz olduğunu dile getirerek, şehrin en güzel yerlerinden birinde fotoğraf çektirmekten duydukları memnuniyeti belirtti.

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Kaynak: AA

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