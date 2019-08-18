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Gelini öldürüp, aynı tabanca ile intihar girişiminde bulundu

43 dakika önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, hurdacılık yapan S.B. (45), gelini Burcu B.'yi (31) öldürdükten sonra aynı tabanca ile kendisini başından vurup, intihar girişiminde bulundu.

Gelini öldürüp, aynı tabanca ile intihar girişiminde bulundu, System.String[]
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, hurdacılık yapan S.B.  (45), gelini Burcu B.'yi (31) öldürdükten sonra aynı tabanca ile kendisini başından vurup, intihar girişiminde bulundu.
Olay bugün saat 13.00 sıralarında Harmancık Mahallesi Lale Sokak'taki iki katlı ahşap evde meydana geldi. Kayınpeder S.B. ile aynı evi paylaştıkları 15 yıllık gelini Burcu B. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinirlenen S.B., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancası ile gelini 3 çocuk annesi Burcu B.'ye bir el ateş etti. Kalbine isabet eden kurşunla yere yığılan Burcu B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Kayınpeder S.B. ise ardından aynı tabancayı başına dayayıp, tetiğe dokundu.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Burcu B. ve kayınpederi S.B.'yi kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, kayınpeder S.B.'nin yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. S.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan S.B., daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 çocuk babası S.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Burcu B.'nin cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:59 Kaynak: DHA
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