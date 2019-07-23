Son Dakika Haberleri: Gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz
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Gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz

2 saat önce

Yayınlanan son rapora göre Avrupa ülkelerinde gelir dağılımı eşitsizliği oranları belli olurken, Türkiye'nin raporda 2'nci sırada olduğu belirlendi.

Gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz, System.String[]
Yayınlanan son rapora göre Avrupa ülkelerinde gelir dağılımı eşitsizliği oranları belli olurken, Türkiye'nin raporda 2'nci sırada olduğu belirlendi. Böylelikle Türkiye'deki gelir dağılımı eşitsizliği oranının 8,7 olduğu gözlemlendi.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, ülkelerin gelir dağılımı eşitsizliğine yönelik yapılan raporu inceledi. Ajans Press'in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa 2'ncisi oldu. Böylelikle Türkiye nüfusunun en zengini olarak tanımlanan yüzde 20'lik kısmının genel gelirin yüzde 47,30'una sahip olduğu görüldü. Buna bağlı olarak en yoksul yüzde 20'lik kesimin ise genel gelirin sadece yüzde 6.29'una sahip olduğu kaydedildi. Gelir dağılımı eşitsizliğinde Sırbistan'ın Türkiye'den 0,7 puan önde olarak, 9,4 oran ile Avrupa'da ilk sırada olduğu saptandı. Türkiye'yi 8,2'lik oran ile de Bulgaristan takip ederken, Slovenya'nın 3,4 puan ile en az gelir eşitsizliğine sahip ülke olduğu kaydedildi.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne gelir dağılımı ile alakalı 7 bin 646 basın haberi çıkarken, gelir dağılımı ve gelir adaletsizliği başlıklarının köşe yazarları tarafından sık sık ele alındığı görüldü. - İSTANBUL
Türkiye, Avrupa, Ajans, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:24 Kaynak: İHA
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