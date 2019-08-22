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Gelirini üniversite öğrencilerine burs olarak verecek

50 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir işçi emeklisi üniversite öğrencilerine burs verebilmek amacıyla bez torba üretimine başladı.

Gelirini üniversite öğrencilerine burs olarak verecek, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir işçi emeklisi üniversite öğrencilerine burs verebilmek amacıyla bez torba üretimine başladı.

İlçede özel bir firmadan emekli olan Selahattin Güney (63), gazetecilere yaptığı açıklamada, Göktepe Mahallesi Küçük Yalı Sokak'taki evinde sürdürdüğü arıcılık ve bal üretiminin yanı sıra gerek arıcılık sektörüne bazı kolaylıklar sağlamak gerekse eğitime katkıda bulunmak üzere çeşitli çalışmalar yaptığını söyledi.

Bunlardan birinin de arı üreticilerinin bal kavanozlarını koyabilecekleri bez torba üretimi olduğunu anlatan Güney, "Geçtiğimiz yıl özellikle marketlerde uygulama konulan 'plastik poşete karşı önlemler' kapsamında, ben de böyle bir çalışma başlatmıştım. Hasat döneminde bal üreticilerimizin satışa sunacakları balları koydukları kavanozlar için iki ayrı ölçüde bez torbalar yapmıştım. İki ve bir kavanozluk ölçülerinde çuval bezinden dikerek ürettiğim torbalara, bal üreticilerimizden önemli talep gelmişti. Torba satışlarından elde ettiğim gelirin tamamını da üniversiteye giden öğrencilerimize burs olarak vermiştim." diye konuştu.

Güney, bu yıl da gelen talep üzerine tekrar bez torba üretimine başladığını aktararak, "Geçen yıl olduğu gibi elde ettiğim geliri öğrencilere burs olarak dağıtacağım. Bu vesileyle eğitime de katkı sağlamanın huzurunu yaşıyorum." dedi.

Zonguldak, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:32 Kaynak: AA
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