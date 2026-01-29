Gemerek\'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.
Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Ocak 2026 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 'yol kesmek suretiyle silahla yağma' suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SİVAS
