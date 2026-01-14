Gemi Tehlikeli Yaklaşımda Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gemi Tehlikeli Yaklaşımda Kurtarıldı

14.01.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PRINCESS EVA, makinelerinin arızalanması sonucu RESAT AGA’ya yaklaşınca Kurtarma-1 müdahale etti.

(İSTANBUL) - Ahırkapı Demir Sahası'nda makinesi arızalanan PRINCESS EVA isimli geminin, aynı bölgede bulunan RESAT AGA isimli gemiye tehlikeli şekilde yaklaşması üzerine, Kurtarma-1 römorkörü müdahale etti. Gemi, emniyetli alana çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ahırkapı Demir Sahası'nda makine arızası meydana gelen 98 metre boyundaki PRINCESS EVA isimli gemi, bölgedeki RESAT AGA isimli gemiye tehlikeli şekilde yaklaştı.

Gemiye, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi'nin koordinasyonunda müdahale edildi. Manevra kabiliyetini kaybeden PRINCESS EVA'ya müdahale eden Kurtarma-1 römorkörü, gemiyi kontrollü şekilde daha emniyetli bir bölgeye aldı ve yeniden demirleme işlemini gerçekleştirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileri, olayda herhangi bir çarpışma, can kaybı, yaralanma veya çevresel olumsuzluk yaşanmadığını, gemi trafiğinin kesintiye uğramadığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemi Tehlikeli Yaklaşımda Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:55:46. #7.11#
SON DAKİKA: Gemi Tehlikeli Yaklaşımda Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.