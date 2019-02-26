Son Dakika Haberleri: Gemi Yangınında Ölen İki Denizcinin İsimleri Parkta Yaşatılacak

Gemi Yangınında Ölen İki Denizcinin İsimleri Parkta Yaşatılacak

33 dakika önce

Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu yaşamını yitiren Yalovalı gemiciler Sinan Karabulut ile Yüce Karanki'nin isimleri kentteki bir parka verildi.

Gemi Yangınında Ölen İki Denizcinin İsimleri Parkta Yaşatılacak, System.String[]
Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu yaşamını yitiren Yalovalı gemiciler Sinan Karabulut ile Yüce Karanki'nin isimleri kentteki bir parka verildi.

İsmetpaşa Mahallesi Karasu Sokağı'ndaki "Yüce Karanki-Sinan Karabulut Parkı"nda genç denizciler için dua edilmesiyle başlayan törende konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, ünlü şair Cemal Süreya'nın "Her ölüm erken ölümdür." dizesini hatırlattı.

Yalovalı iki denizcinin genç yaşta hayatını kaybettiğini dile getiren Salman, "Burada çocukların gülerek oynayacak olması ikisinin de ruhunu şad edecek." dedi.

Sinan Karabulut'un kardeşi Enes Karabulut ise ağabeyini 21 Ocak'ta kaybettiklerini söyledi.

Ağabeyinin güler yüzlü biri olduğunu anlatan Karabulut, "Şu an burada yapılan çalışmalar için başkanımız Vefa Salman'a, Yalova Belediyesine çok teşekkür ederiz. Buraya her geldiğimizde, her gördüğümüz çocuğun o güler yüzünde ağabeyimi hatırlamak bizi çok gururlandıracak. Ağabey seni çok seviyoruz." diye konuştu.

Yüce Karanki'nin amcası Vejdi Karanki, yeğeninin adının parka verilmesiyle yüreklerine bir nebze de olsa su serpildiğini belirtti.


Karanki, "O fidanların yerine ekilen bu fidanlar, o çiçekler, burada oynayan cıvıl cıvıl çocuklar, onlar büyüdükçe, yaşadıkça onlar da yaşayacaklar." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:11 Kaynak: AA

Vefa Salman, Yalova, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzine İndirim Geldi Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et

Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi İETT'den Yeni Ücretsiz Aktarma Hattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:44:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemi Yangınında Ölen İki Denizcinin İsimleri Parkta Yaşatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]