Gemi Yangınında Ölen İki Denizcinin İsimleri Parkta Yaşatılacak

Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu yaşamını yitiren Yalovalı gemiciler Sinan Karabulut ile Yüce Karanki'nin isimleri kentteki bir parka verildi. Karasu Sokağı'ndaki "Yüce Karanki-Sinan Karabulut Parkı"nda genç denizciler için dua edilmesiyle başlayan törende konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman , ünlü şair Cemal Süreya 'nın "Her ölüm erken ölümdür." dizesini hatırlattı.Yalovalı iki denizcinin genç yaşta hayatını kaybettiğini dile getiren Salman, "Burada çocukların gülerek oynayacak olması ikisinin de ruhunu şad edecek." dedi.Sinan Karabulut'un kardeşi Enes Karabulut ise ağabeyini 21 Ocak'ta kaybettiklerini söyledi.Ağabeyinin güler yüzlü biri olduğunu anlatan Karabulut, "Şu an burada yapılan çalışmalar için başkanımız Vefa Salman'a, Yalova Belediyesine çok teşekkür ederiz. Buraya her geldiğimizde, her gördüğümüz çocuğun o güler yüzünde ağabeyimi hatırlamak bizi çok gururlandıracak. Ağabey seni çok seviyoruz." diye konuştu.Yüce Karanki'nin amcası Vejdi Karanki, yeğeninin adının parka verilmesiyle yüreklerine bir nebze de olsa su serpildiğini belirtti.Karanki, "O fidanların yerine ekilen bu fidanlar, o çiçekler, burada oynayan cıvıl cıvıl çocuklar, onlar büyüdükçe, yaşadıkça onlar da yaşayacaklar." ifadesini kullandı.