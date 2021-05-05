Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında yüzde 280 oranında artış - Son Dakika

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında yüzde 280 oranında artış

05.05.2021 15:54
Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında yüzde 280 oranında artış, System.String[]

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği nisan ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 280 oranında artış yakalayarak, yaklaşık 110 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği nisan ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 280 oranında artış yakalayarak, yaklaşık 110 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü; ihracat artış rekorları kırmaya devam ediyor. Türkiye'nin gemi ve yat sektörü, 2021 yılının mart ayında olduğu gibi, nisan ayında da Türkiye'nin ihracatını en yüksek oranlı artıran sektörleri arasında yer aldı. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 280 oranında ihracat artışı ile toplamda yaklaşık 110 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Sektör ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk dört ayında ise yaklaşık 321 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Nisan'da en fazla balıkçı gemisi ve römorkör ihracatı yapıldı

Sektörün alt kalemlerine bakıldığında nisan ayında yapılan ihracatın 45 milyon doları balıkçı gemileri; 43 milyon doları römorkör; 10 milyon doları yatlar; 7 milyon doları diğer deniz araçları tipleri, 5 milyon doları ise yan sanayi ihracatı olarak kaydedildi.

En fazla ihracat Norveç'e

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç olarak kayıtlara geçti. Norveç'e nisanda 45 milyon 611 bin dolarlık ihracat yapıldı. Norveç'e yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 519 oranında artış gösterdi.

Norveç'i, 15 milyon 349 bin dolarla Romanya, 8 milyon 488 bin dolarla Estonya, 7 milyon 507 bin dolarla Marshall Adaları ve 7 milyon 204 bin dolarla İzlanda takip etti. - İSTANBUL

İhracat, dolar, Nisan, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında yüzde 280 oranında artış - Son Dakika Ekonomi


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