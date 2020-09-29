Gemlik Belediyesi'nden dolu seferberberliği - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ve çevresinde dolu yağışı maddi hasara sebep oldu.

Gemlik'te öğleden sonra kuvvetli dolu yağışı etkili oldu. Karacaali, Narlı ve Kumla başta olmak üzere çevre mahallelerde meydana gelen dolu yağışı zeytinliklere büyük zarar verdi. Tonlarca mahsülün hasar gördüğü yağış sonrası Gemlik Belediyesi ekipleri derhal bölgeye intikal etti. Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, meclis üyeleri ve daire müdürleri, bölgede incelemelerde bulunarak muhtarlar ve mahalle sakinleri ile görüştü.

Dolu yağışının kısa sürede kuvvetlenip zeytinliklere büyük zarar verdiğini söyleyen Karacaali Muhtarı Göksal Noca, "Üreticimizin bir yıllık emeği heba oldu. 15 dakika süren yağışta bütün ürün zarar gördü, zeytinci perişan oldu" dedi.

Çevre mahallelerdeki zeytinliklerde hasarın büyük olduğunu belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise muhtarlardan bilgi aldı. Başkan Sertaslan, bir afet durumu ile karşı karşıya olduklarına dikkat çekti. Üreticinin meydana gelen zarardan asgari şekilde etkilenmesi için yağışın afet olarak değerlendirilip üst makamlarca bu şekilde işlem yapılması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı, Gemlik Belediyesi'nin bütün müdürlükleri ve imkanları ile hasar gören kırsal bölgelere gerekli desteği sağlayacağını dile getirdi. - BURSA