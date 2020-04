Gemlik Belediyesi'nden hafta sonu mesaisi - Son Dakika

Gemlik Belediyesi tüm birimleri ile hafta sonu da Gemliklilere hizmete devam etti. İkinci kez sokağa çıkma tedbirlerinin uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri, Gemlik Belediyesi tüm birimleri ile ilçede ihtiyaç duyulan hizmetlere devam etti. Belediyenin tüm birimleri, ihtiyaç duyuldukları noktalarda Gemliklilerin taleplerini yerine getirdi.



Çalışmalar cumartesi sabahı erken saatlerde başladı. Temizlik İşler ekipleri, dereboyu olarak bilinen Irmak Sokak'ta yıkama çalışması gerçekleştirirken yer altı çöp konteynırları da dezenfekte edildi. Sokak yıkama çalışmaları Pazar günü Ata Mahallesi'nde devam etti. Sadece ana caddeler değil, program dahilinde ara sokaklar da yıkandı. Sağlık İşleri ekipleri ise Gemlik genelinde sokak hayvanlarının faydalanması için yerleştirilen besleme odaklarının bakımını gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla mahallelilerin mama bırakamaması ile boş kalan odaklara ekipler tarafından takviye yapıldı. Sokak hayvanları için mamanın yanında odaklara su da bırakıldı.



Fen İşleri ekipleri Kapalı Pazar Yeri'nde hafta içi başlattığı çalışmalara devam etti. Bursa Valiliği'nden gelen genelge ile Pazar alanlarında tezgahlar arası üç metre boşluk olması gerekirken, tezgah alanları bu kurala göre yeniden çizildi. Pazar alanının giriş ve çıkışlarında kontroller yapılırken ışık ve ses tesisatı da gözden geçirildi. Yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerinin de talepleri hızlıca yerine getirildi. Gemlik Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na destek sağlayan zabıta ekipleri, hafta içi de evden çıkması kısıtlanan Gemliklilerin acil ihtiyaçlarını giderdi. Sosyal Yardım İşleri ekipleri ise belirlenen adreslerdeki ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi teslimi gerçekleştirdi. Yasak boyunca geçen haftaya göre daha programlı ve daha yoğun bir şekilde çalışan ekmek arabaları, mahalle mahalle gezerek Gemliklilerin ekmek ihtiyaçlarını gerçekleştirirken Gemlik Belediyesi Çağrı Merkezi de gelen talepleri anında işleme koyarak vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üreten önemli noktalardan biri oldu.



"200 bini aşkın maskenin dağıtımı sürecek"



Gemlik Belediyesi'nin yüzlerce personeli ile her an Gemliklilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik olarak salgın karşısında başarılı bir sınav veriyoruz. Hemşerilerimiz kural ve tedbirlere ilk günlere kıyasla daha fazla uyum gösteriyor. Belediye olarak temin ettiğimiz 200 bini aşkın maskenin dağıtımına devam edeceğiz Bunun yanında her alanda hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek. Gemliklilerin belirlenen kurallara uymalarını, hafta içi de evlerinde kalmalarını, sabırlı olmalarını rica ediyoruz. Bu salgından hep birlikte çıkacağız. Sağlıklı günlerde yine hep birlikte meydanları dolduracağız" şeklinde konuştu. - BURSA