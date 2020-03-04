Gemlik Belediyesinden meslek odalarıyla protokol - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesinden meslek odalarıyla protokol - Son Dakika

Gemlik Belediyesinden meslek odalarıyla protokol

6 saat önce

Gemlik Belediyesi Jeofizik, Jeoloji, Mimarlar, Peyzaj Mimarları, Harita Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri odalarının temsilcileriyle protokol imzalandı.

Gemlik Belediyesinden meslek odalarıyla protokol, System.String[]

Gemlik Belediyesi Jeofizik, Jeoloji, Mimarlar, Peyzaj Mimarları, Harita Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri odalarının temsilcileriyle protokol imzalandı.


İmzalanan protokol hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik'imizin sağlıklı kentleşme ve yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için odalarımızla ortak mesleki denetim ve teknik işbirliği protokolü imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Gemlik Belediyesinin akademik çevrelerle görüş alışverişini her zaman önemsediğini ifade eden Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, "Biz sağlıklı bir ilçede yaşamak istiyoruz. Bunun en etkili yollarından biri de sizin gibi akademik odalarımızla işbirliğini arttırmak. Gemlik'te geçmiş zamanlarda özellikle mimari ve mühendislik gibi konularda kötü örnekler sergilendi. Biz bu kötü örneklerin ileriye taşınmaması için çaba sergileyeceğiz. Sizlerle işbirliği yapmayı hem önemsedik. Bu yaptığımız protokol, sadece bugün yaşayan değil, gelecek nesiller de istifade edecek " dedi.


Gemlik'in birçok konuda yeteneği olduğunu ifade eden Başkan Sertaslan, "Gemlik'te plancılıktan tutun da, peyzaj mimarisine kadar bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç var. Bazı bölümlere dokunuşlar gerçekleştirirsek devamı gelecek diye düşünüyoruz. Akademik çevrelerle her zaman yan yana olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Sertaslan, Gemlik'te yaşayan 113 bin vatandaşın memnuniyetinin belediye için önemli olduğunu vurgularken, akademik işbirliğinin vatandaşın yararına olduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki birçok belediyenin bu işbirliğiyle kendini ileriye taşıdığını da belirten Başkan Sertaslan, "Gemlikli her şeyin en iyisine layık" dedi.


Meslek odalarından tam destek


Prokotolü imzalayan oda temsilcileri ise Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a teşekkür ederken, akademik çevrelerle işbirliğinin her zaman belediyelerin yararına olduğunu ifade ettiler. Gemlik için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını da belirten oda temsilcileri, "Bu işbirliği Gemlik'e ve odalarımıza hayırlı olsun" dediler. - BURSA

Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
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