Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi

Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
09.02.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Haber Videosu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan cansız bedenin 57 yaşındaki Demirel Kaymaz'a ait olduğu tespit edildi. Kaymaz'ın yanında bulunan notta, "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazdığı öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan erkek cesedin Demirel Kaymaz'a (57) ait olduğu tespit edildi.

DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Gemlik Körfezi açıklarında dün saat 14.30 sıralarında limana gelen bir geminin mürettebatı deniz yüzeyinde hareketsiz kişiyi görüp, ihbarda bulundu. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi'nin sudan çıkardığı ceset, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan araştırmada cesedin Demirel Kaymaz'a ait olduğu tespit edildi.

"ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİLDİR"

Üçüz kardeşlerden biri olduğu öğrenilen Kaymaz'ın elektrikli motosikletle sahile geldiği, burada bıraktığı eşyanın içinde, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı bir not çıktığı iddia edildi. Gemlik'te oturduğu öğrenilen Kaymaz'ın cenazesi, yarın memleketi Orhangazi ilçesine bağlı Akharem Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Kaymaz, Gemlik, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam’da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı
Portekiz’in yeni cumhurbaşkanı belli oldu Portekiz'in yeni cumhurbaşkanı belli oldu

19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
19:06
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:17
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:51
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
17:22
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 20:14:30. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.