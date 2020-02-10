Genç atletler Balkan şampiyonu oldu - Son Dakika
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Genç atletler Balkan şampiyonu oldu

36 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.

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İstanbul'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.


Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye, elde ettiği 8 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalyayla 4 yıllık geçmişi bulunan organizasyonun en başarılı sonucunu elde etti.


Yarışmalardaki tek Türkiye rekoru ise 4x400 metrede ikinci olan Kadın Milli Takımı'ndan geldi. Sudenaz Kazanççı, Zeynep Kuran, Ezgi Kol ve Zehra Oral oluşan milli takım, 3.51.83 ile ikinci olurken, 20 yaş altı salon Türkiye rekorunu 5 saniye geliştirdi.


Yarışmada madalya alan Türk sporcular şöyle:


Altın madalya:


60 metre: Umut Uysal


400 metre: Berke Akçam


1500 metre: Eren Cantürk


3000 metre: Devrim Kazan


60 metre engelli: Serhat Bulut


Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş


4x400 metre bayrak yarışı: Emirhan Koş, Gökdeniz Göçmen, Emirhan Çiftçi, Kubilay Ençü


Gülle atma: Pınar Akyol


Gümüş madalya:


1500 metre: Hakan Buğanlı


3000 metre: Enbiya Yazıcı, Dilek Öztürk


Uzun atlama: Ali Çolak


Gülle atma: Melih Yersel


4x400 metre bayrak yarışı: Sudenaz Kazanççı, Zeynep Kuran, Ezgi Kol, Zehra Oral


Bronz madalya:


Üç adım atlama: Onur Çaparoğlu


Yüksek atlama: Bedirhan Alpagu


60 metre: Zülha Armutçu


3000 metre: Ezgi Kaya


Üç adım atlama: Gizem Akgöz


Sırıkla atlama: Sümeyye Kınar


60 metre engelli: Emre Derya


İstanbul, Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:42 
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