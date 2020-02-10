Genç atletler Balkan şampiyonu oldu

İstanbul'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.



Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye, elde ettiği 8 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalyayla 4 yıllık geçmişi bulunan organizasyonun en başarılı sonucunu elde etti.



Yarışmalardaki tek Türkiye rekoru ise 4x400 metrede ikinci olan Kadın Milli Takımı'ndan geldi. Sudenaz Kazanççı, Zeynep Kuran, Ezgi Kol ve Zehra Oral oluşan milli takım, 3.51.83 ile ikinci olurken, 20 yaş altı salon Türkiye rekorunu 5 saniye geliştirdi.



Yarışmada madalya alan Türk sporcular şöyle:



Altın madalya:



60 metre: Umut Uysal



400 metre: Berke Akçam



1500 metre: Eren Cantürk



3000 metre: Devrim Kazan



60 metre engelli: Serhat Bulut



Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş



4x400 metre bayrak yarışı: Emirhan Koş, Gökdeniz Göçmen, Emirhan Çiftçi, Kubilay Ençü



Gülle atma: Pınar Akyol



Gümüş madalya:



1500 metre: Hakan Buğanlı



3000 metre: Enbiya Yazıcı, Dilek Öztürk



Uzun atlama: Ali Çolak



Gülle atma: Melih Yersel



4x400 metre bayrak yarışı: Sudenaz Kazanççı, Zeynep Kuran, Ezgi Kol, Zehra Oral



Bronz madalya:



Üç adım atlama: Onur Çaparoğlu



Yüksek atlama: Bedirhan Alpagu



60 metre: Zülha Armutçu



3000 metre: Ezgi Kaya



Üç adım atlama: Gizem Akgöz



Sırıkla atlama: Sümeyye Kınar



60 metre engelli: Emre Derya



