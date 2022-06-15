Genç avukat kurtarılamadı - Son Dakika
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Genç avukat kurtarılamadı

15.06.2022 00:16
Genç avukat kurtarılamadı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde katıldığı davadan Kelkit ilçesine dönerken Kılıçtaşı köyü yakınlarında otomobiliyle trafik kazası yapan 28 yaşındaki genç Avukat Hüsna Turhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde katıldığı davadan Kelkit ilçesine dönerken Kılıçtaşı köyü yakınlarında otomobiliyle trafik kazası yapan 28 yaşındaki genç Avukat Hüsna Turhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Gün içerisinde Şiran ilçesindeki duruşmaya katıldıktan sonra memleketi Kelkit ilçesinde dönmek için 29 AAJ 026 plakalı otomobiliyle yola çıkan Turhan, Kelkit-Şiran arasındaki Çilhoroz dağının eteğinde bulunan Kılıçtaşı köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştı.

Savrulup taklalar atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana düşen araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralı olarak aracından çıkarılan Turhan, önce Kelkit Devlet Hastanesine oradan da ileri tetkik ve tedavi için sevk edildiği Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Mesleğe 4 yıl önce başladığı ve Kelkit eşrafından olduğu öğrenilen 28 yaşındaki genç avukat Hüsna Turhan'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Kelkit ilçesinde merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Genç avukatın vefatının ardından kurumun sosyal medya hesaplarından acı haberi paylaşan Gümüşhane Barosu Başkanı Av. Metin Aslan, "Baromuzun genç avukatlarından Hüsna Turhan'ı Şiran'daki dava dönüşünde Kılıçtaşı köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Acımız büyük. Ailesinin ve camiamızın başı sağolsun" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Tragger, Trabzon, Şiran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç avukat kurtarılamadı - Son Dakika

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